Türkiye 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener kesin olmayan sonuçları açıkladı. Yener, “Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52.14, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 47.86 oy aldığı görülmüştür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 513 bin 587, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüştür. İki aday arasında 2 milyon 153 bin 473 fark olduğu görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği görülmüştür.” dedi. Seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında bir seçimi da kaybetmiş oldu. Peki Erdoğan kaç seçim kazandı, Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı olarak girdiği onuncu seçimden de yenilgiyle ayrıldı. Bu seçimler ise sırasıyla şu şekilde;

Genel başkan olmadan önce;

29 Mart 2009 yerel seçimler

Genel başkanlığı sonrası;

-12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu

-12 Haziran 2011 Genel Seçimler

-30 Mart 2014 Yerel Seçimler

-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

-7 Haziran 2015 Genel Seçimler

-1 Kasım 2015 Erken Genel Seçim

-16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu

-24 Haziran 2018 Genel Seçim

-31 Mart 2019 Yerel Seçim

-14 ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri (her ikisinde de kaybetti)

Kılıçdaroğlu girdiği seçimleri kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ciddi yarışı 2009 yerel seçimlerine CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak verdi. Seçimleri AK Parti'nin adayı Kadir Topbaş, yüzde 44,7 oy oranıyla kazandı. Kılıçdaroğlu ise yüzde 36,80 oy alabildi.

2010 referandumuna 'hayır' dedi

KIlıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010 yılında Deniz Baykal'dan boşalan CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. 4 ay sonra genel başkan olarak ilk kez milletin karşısına çıktı. 12 Eylül 2010 tarihinde 26 maddeden oluşan anayasa referandumu millete soruldu.

Kılıçdaroğlu "hayır" kampanyası yürüttü. Referandum sonucunda yüzde 57,88 "evet", yüzde 42,12 "hayır" çıktı.

2 genel seçimden de mağlubiyetle ayrıldı

Referandumun ardından sırada milletvekilliği seçimi vardı. Kılıçdaroğlu,12 Haziran 2011 genel seçimlerinden de mağlubiyetle ayrıldı. AK Parti'nin rekor bir oyla, yüzde 49,83 ile çıktığı seçimden Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP yüzde 26,34'te kaldı. 30 Mart 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde de sonuç değişmedi. AK Parti'nin yüzde 42,87 oranındaki oyuna karşı, CHP 23,08 oy alabildi.

İlk kez cumhurbaşkanı halkın oyuyla seçildi

Yerel seçimlerden yaklaşık 5 ay sonra Türkiye'de bir ilk yaşandı. 10 Ağustos 2014 tarihinde sandıklar bu kez Cumhurbaşkanlığı seçimi için kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP Erdoğan karşısına Ekmeleddin İhsanoğlu'nu çıkardı. Erdoğan, yüzde 51,79 oy oranı ile ilk turda seçimi kazandı. Kılıçdaroğlu'nun adayı İhsanoğlu ise yüzde 38,44 oy aldı. 2015 yılında biri Haziran, diğeri ise Kasım aylarında olmak üzere iki genel seçim yapıldı. Kılıçdaroğlu her iki seçimde de AK Parti'nin gerisinde kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi

16 Nisan 2017 yılında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için anayasa referandumu gerçekleştirdi. Erdoğan ve MHP'nin desteklediği sistem değişikliğine Kılıçdaroğlu karşı çıktı. Tarihi referandumdan, yüzde 51,41 evet oyu çıktı. Seçimde "hayır" diyenlerin oranı yüzde 48,59'da kaldı.

Kılıçdaroğlu, tarih 24 Haziran 2018'i gösterdiğinde bir yenilgi daha aldı. AK Parti ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıktı. CHP ise yüzde 25,32 oy orani ile Meclis'te 134 sandalye elde etti.

14 ve 28 Mayıs'ta da Erdoğan'a kaybetti

14 Mayıs 2023'te Türkiye, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Cumhur ittifakı adayı Erdoğan oyların yüzde 49,52'sini aldı. Millet İttifakının adayı olarak seçime giren Kılıçdaroğlu yüzde 44,8 oy alabildi. Milletvekili Genel seçimlerinde de Cumhur İttifakı, yüzde 49,5 ile çoğunluğu elde etti. Millet İttifakı yüzde 35 oy oranına sahip oldu.