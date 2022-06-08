Kiralara yüzde kaç zam yapılabilecek, zam sınırı yüzde kaç? Bakan Bozdağ'dan kira artışı düzenlemesine ilişkin açıklama!

Aylardır gündemde olan fahiş kira artışlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 4 bakanlığın yaptığı ortak düzenlemede artık sona gelindi. Kira artışına sabit bir oran getirileceği duyurulmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milyonların beklediği açıklamayı yaptı.

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILABİLECEK?

Kira artışlarına yönelik yapılan çalışmalarda son düzenlemeler yapıldı ve çalışmanın kapsamı açıklandı. 4 bakanlığın yaptığı çalışma sonrasında 1 Temmuz 2023'e kadar kira Artış oranlarının yüzde 25'i aşamayacak şekilde artırılacağı açıklandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor" açıklamasında bulundu.

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Bir süredir gündemde olan kira artış oranlarına yönelik düzenleme geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konut kiralarında 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış oranının yüzde 25'le sınırlandırıldığını açıkladı. Düzenleme 1 yıllık süreci kapsayacak. Bozdağ ayrıca "Böylelikle konut kiralarında, bir yıl süreyle, bir önceki yılın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilmesi getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı ifade ediliyor. Geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Kiracı ve ev sahibi hukukuna halel vermeden ikisinin de ortak fedakarlık yapmasına özen gösterdik." dedi.

Bir önceki uygulamada 12 aylık TÜFE'nin ortalamasına göre zam yapılıyordu ve en son çıkan veri de yüzde 39.33 olarak gerçekleşmişti.

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YENİ KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Sonrasında kiracılar ve kiralayanlar arasında yeni çatışmaların çıkması durumunda bunun daha hızlı çözülmesi için arabulucu formülünün devreye gireceği bir yeni adım atılacak. Kira ihtilafları mahkeme yerine arabulucu eli ile çözülecek.