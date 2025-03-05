2025 Ramazan İmsakiyesi ile Kırklareli sahur saati ve iftar vakitleri belli oldu. On bir ayın sultanı Ramazan, bu yıl 1 Mart'ta başladı. Sahura kalkmak için geri sayım başlarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 imsakiye ile il il iftar ve sahur saatleri duyuruldu. Buna göre, Kırklareli sahur vakti saat kaçta? Kırklareli'de sabah ve akşam ezanı kaçta okunacak? İşte Kırklareli iftar ve sahur vakitleri
Kırklareli imsakiyesi yayımlandı. Kırklareli'de yaşayan Müslümanlar için imsak vakti, oruç ve sabah namazı ibadetlerine başlama zamanını belirleyen en önemli vakitlerden biridir. Ramazan ayında ve günlük ibadet rutinlerinde doğru vakitleri bilmek, dini vecibeleri yerine getirmek açısından büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayına girilirken iller için imsak ve iftar vakitlerini açıkladı. Bugün Kırklareli'de iftar saat kaçta? İşte Kırklareli imsakiyesi...
KIRKLARELİ'DE İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA?
1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 06.14 Akşam: 19.08 Yatsı: 20.28
2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 06.12 Akşam: 19.09 Yatsı: 20.29
3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 06.11 Akşam: 19.10 Yatsı: 20.30
4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 06.09 Akşam: 19.11 Yatsı: 20.31
5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 06.08 Akşam: 19.13 Yatsı: 20.32
6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 06.06 Akşam: 19.14 Yatsı: 20.34
7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 06.04 Akşam: 19.15 Yatsı: 20.35
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025