Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için doğal yöntemler arayanlar için bitki çayları ideal bir seçenektir.

Kış çayı tarifi

ile hem hastalıklara karşı korunabilir hem de vücudunuzu detoks yapabilirsiniz. Ihlamur, zencefil, tarçın gibi bitkilerin yanı sıra, limon, bal, portakal gibi meyveler de kış çayına eklenerek hem lezzetini artırabilir hem de vitamin deposu oluşturabilirsiniz.

Kış çayı yapılışı