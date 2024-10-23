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Kış bitki çayları hangileri? Bağışıklığı artıracak bitki çayı tarifleri

Kış bitki çayları hangileri? Bağışıklığı artıracak bitki çayı tarifleri

14:4823/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Kışın hangi bitki çayları içilmeli?
Kışın hangi bitki çayları içilmeli?

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için doğal çözümler arıyorsanız, bitki çayları tam size göre! Kış çayı tarifi ile hem sıcak tutulur hem de bağışıklık desteklenir. Ihlamur, zencefil, tarçın gibi bitkilerin bir araya geldiği bu çay, antioksidanlar açısından zengindir. Kış çayı yapılışı oldukça basittir. Kaynar suya bu bitkileri ekleyerek demlemek yeterlidir. Bal ve limon ekleyerek tadını zenginleştirebilirsiniz. İşte birbirinden lezzetli, kolay ve pratik bitki çayı tarifleri.

Kış aylarında soğuk havalarda vücut direncini artırmak ve
bağışıklık sistemini desteklemek
için hazırlanan
kış çayı
, hem lezzetli hem de sağlığa faydalıdır. Bitkisel malzemeler ve baharatların karışımıyla hazırlanan bu çay, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu bir etkiye sahip olabilir. İşte kolayca yapabileceğiniz
doğal bir kış çayı tarifi
:
Soğuk kış günlerinde sıcak bir fincan bitki çayı, hem vücudu ısıtır hem de bağışıklığı güçlendirir.
Kış çayı tarifleri
oldukça çeşitlidir. Adaçayı, kuşburnu, papatya gibi bitkilerle hazırlanan çaylar, bağışıklık sistemini destekler. Kış çayı yapılışı da oldukça kolaydır. Bitkileri kaynar suda demleyerek kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Tarçın, zencefil gibi baharatlar ekleyerek çayınıza farklı bir aroma katabilirsiniz.

Portakallı ıhlamur çayı tarifi için malzemeler

1 Adet Küp Küp Doğranmış Portakal

1 Tutam Ihlamur

Portakallı ıhlamur çayı tarifi yapılışı

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için doğal yöntemler arayanlar için bitki çayları ideal bir seçenektir.
Kış çayı tarifi
ile hem hastalıklara karşı korunabilir hem de vücudunuzu detoks yapabilirsiniz. Ihlamur, zencefil, tarçın gibi bitkilerin yanı sıra, limon, bal, portakal gibi meyveler de kış çayına eklenerek hem lezzetini artırabilir hem de vitamin deposu oluşturabilirsiniz.
Kış çayı yapılışı
oldukça basittir. Kaynar suya bitki ve meyveleri ekleyerek 10-15 dakika demlemeniz yeterlidir.

Portakalları üzerini örtecek kadar su ile bir taşım kaynatın ve bu suyu süzdürün. Kaynamış suya ıhlamurları ve portakalları ekleyip demleyin. Damak zevkinize göre tatlandırmak isterseniz bal ilave edebilirsiniz.

Portakallı ıhlamur çayı kaç dakikada hazırlanır?

5 dakikada hazırlanan portakallı ıhlamur 2 dakikada pişer.

Portakallı ıhlamur çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan portakallı ıhlamur çayının kalorisi 18,9.

Kış çayı tarifi için malzemeler

Birkaç Dilim Taze Zencefil

1 Adet Dilimlenmiş Mandalina

2 Adet Çubuk Tarçın

1 Adet Dilimlenmiş Limon

Servis Malzemeleri

Arzu Edilen Miktarda Bal

Kış çayı yapılışı

1 litre kaynar suya tüm malzemeleri dilimleyip ilave edin. 2 dakika kaynattıktan sonra 5 dakika dinlendirin. Bal ile servis edebilirsiniz.

Kış çayı kaç dakikada hazırlanır?

10 dakikada hazırlanan kış çayı 5 dakikada pişer.

Kış çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kış çayının kalorisi 123,6.

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı tarifi için malzemeler

1 Tatlı Kaşığı Karanfil

2 Çorba Kaşığı Kuru Dut

2 Çorba Kaşığı Kuşburnu

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı yapılışı

Malzemelerin hepsini cezveye alın. 2 fincan sıcak suyla 5 dakika kaynattıktan sonra üzeri kapalı şekilde 5 dakika daha demlendirin ve süzdürüp servis edin.

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı kaç dakikada hazırlanır?

10 dakikada hazırlanan karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayı 10 dakikada pişer.

Karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan karanfilli kuru dutlu kuşburnu çayının kalorisi 234,4.

Armutlu zencefilli çay tarifi için malzemeler

1 Kase Dilimlenmiş Kuru Armut

2 Adet Kuru Kök Zencefil

1 Adet Çubuk Tarçın

2 Adet Yıldız Anason

1 Litre Su

Armutlu zencefilli çay yapılışı

Tüm malzemeleri bir tencerede 5 dakika kaynatıp kapatın. 5 dakika demlendirin. Arzu ederseniz kendi damak zevkinize göre bal ile servis edebilirsiniz.

Armutlu zencefilli çay kaç dakikada hazırlanır?

5 dakikada hazırlanan armutlu zencefilli çay 10 dakikada pişer.

Armutlu zencefilli çayın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan armutlu zencefilli çayın kalorisi 29,5.

Reyhanlı yeşil çay tarifi için malzemeler

2 Tatlı Kaşığı Yeşil Çay

2 Tatlı Kaşığı Kuru Reyhan

Servis Malzemeleri

Arzu Ettiğiniz Kadar Limon Dilimleri

Reyhanlı yeşil çay yapılışı

Malzemelerin hepsini cezveye alın ve üzerine 2 fincan sıcak su ilave edin. 5 dakika üzeri kapalı demlendirin. Demlendikten sonra servis fincanlarına alın, limon dilimleri ile servis edin.

Reyhanlı yeşil çay kaç dakikada hazırlanır?

Reyhanlı yeşil çay 10 dakikada hazırlanır.

Reyhanlı yeşil çayın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan Reyhanlı yeşil çayın kalorisi 65,2.

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