Kış lastiği uygulaması 2025: Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor, kimleri kapsıyor, cezası ne kadar? Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Yeni uygulamanın tüm detayları

Her yıl 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği zorunluluğu bu yıl öne çekildi. Yeni düzenlemeye göre uygulama artık 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’a kadar devam edecek. Kurala uymayan sürücüler ise 5.856 TL ceza ödeyecek.





Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğle birlikte, kış lastiği kullanma zorunluluğunun süresi uzatıldı. Önceden 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan uygulama, 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında olacak şekilde 5 aya çıkarıldı. Düzenleme, özellikle bu yıl erken soğuyan hava koşulları nedeniyle alındı. Böylece olası kazaların önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.





Kimler kış lastiği takmak zorunda?

Kış lastiği zorunluluğu, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan ticari araçları kapsıyor. Yani otobüs, kamyon, çekici, minibüs ve ticari araç sahipleri bu kurala uymak zorunda.





Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu?

Bireysel (hususi) araç sahipleri için zorunluluk bulunmuyor ancak uzmanlar, hava sıcaklığı 7°C’nin altına düştüğünde kış lastiği kullanımını güvenlik açısından zorunlu hale getirmek gerektiğini vurguluyor.





Kış lastiği takmamanın cezası 5.856 TL

Yeni yılda uygulanacak trafik cezaları kapsamında, kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5.856 TL idari para cezası kesilecek. Cezayı 15 gün içinde ödeyen sürücüler ise yüzde 25 indirimle yaklaşık 4.392 TL ödeyecek. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ortak yürütülecek.





Erken hazırlık önerisi

Yetkililer, sürücülerin son güne kalmadan lastik değişimini yaptırmalarını tavsiye ediyor. Yalnızca lastiğin diş derinliği değil, üretim tarihi ve basınç dengesi de güvenli sürüş için büyük önem taşıyor. Ayrıca kış lastiklerinin “kar tanesi” (3PMSF) sembolüne sahip olması gerekiyor. Bu işaret, lastiğin kış şartlarına uygun olarak test edildiğini gösteriyor.







