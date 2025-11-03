Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu tarihini değiştirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, artık kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025’te başlayacak ve 15 Nisan 2026’ya kadar sürecek. Böylece uygulama, önceki yıllara göre iki hafta erkene çekilmiş oldu.





Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Yeni düzenlemeyle birlikte şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların, 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takması zorunlu hale geldi. Bu değişikliğin amacı; özellikle erken başlayan kar ve don olaylarında sürücü güvenliğini artırmak, kazaların önüne geçmek ve olası trafik tıkanıklıklarını engellemek.





Hangi araçlarda kış lastiği zorunlu?

Zorunluluk, ticari taşıtları kapsıyor.

Otobüs

Minibüs

Kamyon

Çekici

Tanker

Kamyonet ve panelvan gibi hafif ticari araçlar.

Bu araçlar şehirler arası yollarda kış lastiği olmadan trafiğe çıkamayacak. Özel (hususi) otomobiller için zorunluluk bulunmamakla birlikte, hava sıcaklığının 7°C’nin altına düştüğü bölgelerde sürücülerin kış lastiği kullanması şiddetle tavsiye ediliyor.





Kış lastiği takmama cezası 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği takmayan araç sahiplerine 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Denetimler, Ulaştırma ekipleri ve Emniyet birimleri tarafından ülke genelinde yapılacak.





Neden önemli?