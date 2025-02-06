Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri sonrasında kar yağışı ülkenin büyük bölümünde etkili oldu. Kocaeli ve Yalova'da da bazı bölgelerde etkisini arttıran kar yağışının ardından resmi açıklamalar geldi.





YALOVA'DA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Yalova Valiliği, kentte 6 Şubat perşembe günü beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri için eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.





Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun yarın kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili aldığı karar duyuruldu. Kentte taşımalı eğitim sistemiyle okullara erişim sağlayan öğrenciler, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri için 6 Şubat 2025 tarihide eğitime 1 günlük ara verildiği belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 6 Şubat 2025 Perşembe günü ilimizde etkili olması beklenen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz dahilindeki bütün resmi okul ve kurumlarda taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler, ilimiz genelindeki köy okulları, özel eğitim öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için 06 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Taşımalı kapsam dışında kalan tüm öğrencilerimiz (örgün eğitim, yaygın eğitim ve yükseköğretim) 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime devam edecektir. Ayrıca zorunlu hizmetlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

KOCAELİ'DE YARIN (6 Şubat) OKULLAR TATİL Mİ?





Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.





Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın kent genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) yarın eğitime ara verildiği belirtildi.





Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.





KOCAELİ'DE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR





Kocaeli'de dün gece yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bazı ilçelerde aralıklarla etkisini sürdürüyor. İlçelerden İzmit'in merkezi, Umuttepe Bölgesi, Kartepe Kayak Merkezi, Başiskele'nin merkezi, Körfez'in yüksek kesimleri ve Aytepe mevkisi ile Gölcük'teki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda kar etkisini artırdı.





Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezleri ile yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.









KOCAELİ HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre 5 günlük hava durumu şu şekilde;

Cuma: 1° Karlı

Cumartesi: 2° Yağmurlu

Pazar: 2° Karlı

Pazartesi: 1° Karlı

Salı: 1° Yağmurlu



