Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranları doğrultusunda zam yapıldı. Ancak zamlar kök maaş üzerinden yapılacak. Bu durumda da kök maaşa yapılan zam sonrası maaşı 7 bin 500 lira altında kalanlar maaşlarını 7 bin 500 lira olarak alacaklar. Peki, Kök maaş nedir, nasıl hesaplanır?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Ardından Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

KÖK MAAŞ NEDİR?

Bir vatandaşın emekli olmaya hak kazandığı anda aldığı temel maaşa kök maaş adı verilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 19. maddesi ile belirlenen alt sınırın altında kalan maaş farklarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi kararı alınmıştır.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2023

Emekli kök aylığı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız.

Arama kısmına "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonucu tıklayınız.

İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgilere erişim sağlayabileceğiniz bir ekran görüntülenecektir.

Bu adımları takip ederek, 4A (SSK) sigortalısı bir emeklinin e-devlet üzerinden emekli kök aylığını öğrenmesi mümkündür.







