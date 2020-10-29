Kombi ve Klima Servis Hizmeti Seçerken Dikkat Edin Arkom Teknik

Güvenilir bir klima ve kombi servisi ile sorunları halletmek, güvenliğiniz ve cihazlarınızın garantisi açısından önemlidir. Farklı servis firmaları arasından seçim yapmak zordur ve kimse kötü bir firmayla çalışmanın zorluğunu yaşamak istemez.

Güvenilir Yerel Kombi ve Klima Servisi Nasıl Bulunur?

Büyük kuruluşlar güvenilirliği ön planda tutan firmalardır. Birçok kişi kombi ya da klima servisi için, bu firmalara yönelir. İhtiyaçlarınız ve beklentileriniz için, doğru teknisyenlerle hizmet verir. Ancak çoğu zaman bir onarım, tamir, bakım ya da kontrol hizmeti için, daha fazla maliyet çıkarabilirler.

Bunun dışında bir başka seçenek ise yerel klima ve kombi servislerinden yararlanmaktır. Kocaeli ve çevresinde hizmet veren Kocaeli’nin yerel klima servisi Arkom Teknik, klima ve kombi onarım, tamir, bakım, satış gibi birçok hizmeti, profesyonel ve kaliteli şekilde sunar. Uygun fiyatlı sunduğu hizmetleriyle de tanışabileceğiniz firmamız tüm bakım, montaj, servis hizmetlerini 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlarına uygun şekilde gerçekleştirir.

Aynı zamanda Kocaeli’nin yerel kombi servisi olarak da hizmet sunan firmamız, beş farklı nokta üzerinde kontrol gerçekleştirir. Yakıt tasarrufunun daha çoğalması, verimli çalışması ve güvenliği için gerçekleştirilen hizmetlerimizde %25 bakım indirimi de uygulanır.

Kombi Bakımı Hizmetinde Neler Bulunur?

Kombi evinin en önemli parçasıdır. Kombi cihazının tüm yıl boyunca sorunsuz çalışması için, bazı bakım ve kontrollerinin yapılması gerekir. Kombi cihazına düzenli bakım yaptırmak, arızalanma riskini en aza indirirken, kombi cihazın ömrünü de uzatmak için gerçekleştirilir.

Kocaeli ve çevresinde bireysel ve kurumsal olarak kombi servisi almak isteyen kişiler, profesyonel ve konusunda yetkin kişilerin bulunduğu ekiplerden destek alır. Bunun için Arkom Teknik, tüm teknisyenlerinde gerekli yeterlilik belgesi bulunur.

Kombi bakımı için geçirilen aşamalar ;

· İlk olarak kombideki tüm su boşaltılır.

· Genişleme tankı havası ölçümlenir.

· Tüm brülör gözenekleri temizlenir.

· Kombi yanma haznesi temizliği yapılır.

· Ateşleme iyonizasyon elektrodu kontrol edilerek temizlenir.

· Üç yollu vana temizliği yapılır.

· Gaz ayar kontrolleri gerçekleştirilir.

Teknisyenlerimiz, tüm mevcut arızaları kontrol ederek, mevcut arızaları giderir. Kombi genelinde oluşan tüm toz ve kirler temizlenir. Kombinin arızalı parçaları varsa ve onarılamıyorsa, onay alındıktan sonra ek ücretle parçalar değiştirilir.

Tüm kontroller, bakım ve temizlik işlemi sonrasında, kombiye su verilerek, bar seviyesi 1.5 yapılarak, kombi çalışır vaziyette teslim edilir. Bacalı, hermetik ya da yoğuşmalı tüm modeller Kocaeli ve çevresinde profesyonel kombi servisinden yararlanmak için Arkom Teknik hizmetlerini tercih edebilirsiniz.

Kocaeli Klima Montaj Temizlik ve Bakım İçin Servis Nasıl Seçilir?

Kocaeli klima servisi, güvenilir ve profesyonel hizmetleriyle, müşterilerine hizmet sunar. Servis hizmetleri içinde birçok farklı işlem gerçekleştirilir. Konusunda tam yetkili ve uzman olarak hizmet veren teknisyenlerimiz, farklı işlemleri gerçekleştirerek, cihazınızın sene boyunca verimli ve performanslı çalışmasını sağlar.

· Klima montajı

· Klima bakımı

· Klima tamiri

Klima alanında uzmanlığını gösteren Arkom Teknik; split klima, multi split klima, VRF-VRS klima, Chiller klima, FanCoil klima, pano tipi klima servisi sunar. Düzenli olarak deneyimli ekibimiz tarafından gerçekleştirilen bakım hizmeti gerek bireysel gerekse kurumsal olarak gerçekleştirilir.

Kocaeli Kombi Servisinde Hangi Hizmetler Alınır?

Daha fazla yakıt tasarrufu, daha performanslı ve verimli çalışması ve güvenlik için periyodik zamanlarda, tüm marka ve model kombilerde yıllık bakım, Arkom Teknik uzman teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir.

Kocaeli kombi servisi Arkom Teknik; yoğuşmalı, hermetik ya da bacalı kombi bakımını gerçekleştirerek, yıl boyunca rahat ve güvenilir şekilde ısınma ihtiyacınızı karşılamanızı sağlar.

Arkom Teknik servis hizmetleri arasında ;

· Kombi bakımı

· Kombi montajı

· Kombi tamiri

· Petek temizliği

· Kazan servisi

Bireysel ve kurumsal olarak ihtiyaç ve beklentileri, en üst seviyede karşılayan Arkom Teknik, kombi bakımında %25 indirim fırsatıyla da müşterilerinin memnuniyetini kazanmaktadır.

Gerçekleştirilecek kombi montajı için, ilk olarak ücretsiz keşif gerçekleştiren uzman teknisyenlerimiz, bina ve dairelere ısı tesisatı gerçekleştirilirken, kombi cihazlarının montajını da gerçekleştirir.

Kombi montajı yapılırken ;

· Montaj yerine, kombi askı bağlantıları takılır.

· Kombi askı bağlantı yerlerine, dengeli şekilde yerleştirilir.

· Kombi baca çıkışı yeri açılarak, projeye göre takılır.

· Kombi tesisat bağlantı boruları bağlanır ve tesisata su verilerek kontrolü gerçekleştirilir.

· Kombi gaz bağlantısı yapılarak kontrolden geçirilir.

Montaj işlemi gerçekleştirildikten sonra, kombi çalıştırılarak, oluşabilecek gaz ve su kaçakları kontrol edildikten sonra, çalışır durumda cihaz teslim edilir.

Hem sıfır hem de ikinci el cihazlar için gerçekleştirilen montaj işlemleri, ilk önce firmamız tarafından kurulum onayı alır ve sonrasında gaz dağıtım firmasının da onayı alındıktan sonra hizmete sunulur.

Klima Bakımı İçin Ne Zaman Servisi İhtiyaç Duyulur?

Modern bir işletmede ya da evlerde, daha iyi bir havalandırma sistemine sahip olmadan yaşamak, oldukça zordur. Bunun için saygın, referanslarıyla göz dolduran, eğitimli klima servisi veren firmaların, hizmetlerinden yararlanılır.

Profesyonel klima bakım servisi için ;

· Seçilen firmanın lisansı ve sertifikalı teknisyenleri olmalıdır.

· Klima sistemlerinin kurulumu, bakımı, tamiri konularında; deneyim, akredite ve nitelikli teknisyenler olmalıdır.

· Uzun vadeli müşteri memnuniyeti sunan ve maliyet konusunda da müşterisini düşünen firmalar tercih edilmelidir.

· Müşteri hizmetlerinin profesyonel hizmet sunması gerekir.

· Şirketin kullanılabilirliği ve güvenilirliği olmalıdır.

İşyerlerinde personelin verimliliğini artıracak, evlerde sevdiklerinizle daha huzurlu ve ferah şekilde yaşam standartlarınızı sağlamak için, büyük katkı sağlayan klima cihazlarında memnuniyet ön planda olmalıdır.

Tüm bu etkenleri bünyesinde birleştirmiş Arkom Teknik ile yılda iki defa olmak üzere, kış ve yaz mevsimi başlamadan önce klima bakımı yaptırabilirsiniz. Mevsiminde kullanılan cihazların, verimli ve performanslı çalışabilmesi için, kullanım öncesinde bakımının ve temizliğinin yapılması gerekir.

Güvenilir Kombi ve Klima Servisinde Hangi Özellikler Bulunur?

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcağından kurtulmak, kış mevsiminde ise sıcak ev ve iş yerlerinde huzurlu şekilde yaşamak için, kombi ve klima cihazlarından faydalanılır. Ancak belli bir süre sonra ya da yanlış kullanım hatalarından dolayı, cihazlarda çeşitli arızalanmalar oluşabilir ya da temizlik ve bakım zamanının geldiği anlaşılır. Böyle bir durumda cihazların daha verimli ve performanslı çalışabilmesi için, konusunda uzman ve deneyimli teknik profesyonellerden yararlanılır.

Ancak kombi ve klima servislerinde hizmet veren teknik elemanların ve servis hizmeti sunan firmaların bazı özellikleri taşımaları gerekir.

Güvenilir ve müşteri memnuniyeti sunan firmalar da;

· Yapılan işlemler için fatura kesilebilmelidir.

· İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olunmalıdır.

· Firma TSE standart belgesine sahip olmalıdır.

· Teknisyenlerin gerekli yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. (F-Gaz sertifikalı eğitim, MYK gaz yakıcı cihazlar servis personeli belgesi)

· İletişim numaraları ve adres belli ve kayıtlı olmalıdır.

· Yedek ve orijinal parçalar, en az 1 yıl garantili olmalıdır.

· Firmanın müşteri hizmetleri olmalı ve müşterilerle sağlıklı ilişkiler kuran profesyoneller hizmet vermelidir.

Güvenilir bir kombi ve klima servisi firmasında çalışan teknisyenlerin; tamir, bakım, onarım ve iş güvenliği konusunda eğitimlerden geçirilmiş olması şarttır. Bunun yanında hızlı servis hizmeti sağlanmalı ve gün içinde adrese servis hizmeti sağlanmalıdır.

Servis işleminin sonunda kapıda kredi kartıyla ödeme olanağı bulunurken, servis öncesi ve sonrasında destek hattı hizmetlerine devam etmelidir. Tüm bu standartlara uygun şekilde, Kocaeli ve çevresinde hizmet veren, yıllardır müşteri memnuniyetini kazanarak, başarılı işler gerçekleştirmiş Arkom Teknik için www.arkomkombi.com web sitesini ziyaret ederek, profesyonel hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.