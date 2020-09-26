Türkiye'nin 26 Eylül koronavirüs tablosu: Vaka sayısında düşüş

Sağlık Bakanlığı 26 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakanlığın sitesinde yer alan Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na yüklenen tablo, vaka sayısında düşüş olduğunu gösteriyor.

26 Eylül'de kaç kişi öldü?

Tablodaki verilere göre son 24 saatte 102 bin 9 koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 1511 kişiye hastalık tanısı konuldu. Ayrıca 71 kişi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi, 1232 kişi ise iyileşti. Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 274 bin 514'e çıktı.

Aktif hasta sayısı kaç?

Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, vaka sayısı 312 bin 966, vefat sayısı 7 bin 929 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan aktif hasta sayısı 30 bin 523, ağır hasta sayısı 1615, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

"Hasta sayısındaki düşüş tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünün verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" ifadeleri kullanıldı.

Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 25 Eylül koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında düşüş

Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 24 milyonu geçti

Koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 24 milyon 48 bin 380 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (4 milyon 812 bin 155), ABD (4 milyon 458 bin 218), Brezilya (4 milyon 23 bin 789), Rusya (934 bin 146) ve Kolombiya (674 bin 961) oldu.

Türkiye'de toplam kaç kişi iyileşti?

Türkiye'de de virüs bulaşan 273 bin 282 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 32 milyonu geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyonu geçerken 989 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

25 Eylül koronavirüs tablosu.

24 Eylül koronavirüs tablosu.

23 Eylül koronavirüs tablosu.

22 Eylül koronavirüs tablosu.