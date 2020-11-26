Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 26 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 174, vaka sayısı 29 bin 132
TÜRKİYE

26 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 26 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 174, vaka sayısı 29 bin 132

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Güncel verilere göre, son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 876 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771'e yükseldi.

Türkiye'nin 25 Kasım koronavirüs sonuçları: En yüksek vefat sayısı kaydedildi
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 25 Kasım koronavirüs sonuçları: En yüksek vefat sayısı kaydedildi
  • Bugün 174 kişinin hayatını kaybetmesi ile mart ayından bugüne kadar vefat eden hastada en yüksek sayı görülmüş oldu. Toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868'e ulaştı. Hasta sayısı 474 bin 606, vefat sayısı 13 bin 14, ağır hasta sayısı 4 bin 711, aktif hasta sayısı 72 bin 821 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

  • "Bugün tespit edilen 6 bin 876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz."

Abone Ol Google News
İsraili sel vurdu

İsrail'i sel vurdu

​200 sivil tahliye edildi.
İstanbulda maç başladı

İstanbul'da maç başladı

​​Sivasspor, İstanbul'da Karabağ'a konuk oluyor.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Karantinadaki oğluna giderken tedbirlere uymayanları görünce...
Ayrılmaz bir bütünüz

Ayrılmaz bir bütünüz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar açıklaması.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Vaka sayısı ve ölü sayısı artıyor.
İş dünyasıyla <br>görüşmeler başlıyor

İş dünyasıyla
görüşmeler başlıyor

​Dolmabahçe'deki görüşmeler basına kapalı olacak.

Fransa'da polis terörü

Fransa'da polis terörü

​Siyahi adamı 15 dakika boyunca öldüresiye dövdü...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.