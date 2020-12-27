Sağlık Bakanlığı 27 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 254, vaka sayısı 14 bin 205

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Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde halk, elektrik kaynaklarını işgal altında tutan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı slogan attı, Arapça ve İngilizce dövizler taşıdı. Türkiye'nin Deyrizor ve Haseke halkından su kestiği yönündeki iddiaların terör örgütü YPG/PKK'nın bir yalanı olduğunu belirten protestoculardan Ubeyd, "Allouk Su Tesisi'nin elektriği YPG/PKK işgalindeki Suveydiyye Elektrik Santrali'nden sağlanıyor. Onlar elektriği kesince, su Deyrizor ve Hasake'de de kesiliyor." dedi.