Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 27 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 254, vaka sayısı 14 bin 205
TÜRKİYE

27 Aralık koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 27 Aralık koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 254, vaka sayısı 14 bin 205

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Aralık günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Kritik sayılardaki düşüş devam ediyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs sonuçları açıklandı: Kritik sayılardaki düşüş devam ediyor
Abone Ol Google News
Azeriler Türk değil!

Azeriler Türk değil!

​Cambaz oynatanların masalları artık geçersiz, korkuları da bu.
Bu nasıl eğitim!

Bu nasıl eğitim!

​Aracıyla köpeğini sürükleyen sürücüden pişkin savunma.
Sayılar düşmeye devam ediyor

Sayılar düşmeye
devam ediyor

​Sağlık Bakanlığı kritik verileri açıkladı.
Herkes onu<br> almadığına pişman!

Herkes onu
almadığına pişman!

​Süper Lig'de en çok konuşulan futbolcu.

​İçişleri Bakanlığından 81 ile yılbaşı genelgesi.

Kredi çekenler dikkat

Kredi çekenler dikkat

​Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar artık borç isteyemeyecek
PKK'ya<br>bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

​MSB duyurdu: 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Büyük başarı

Büyük başarı

​​Son 22 maçta aldıkları sonuçlar dikkat çekiyor.
'ORKA' geliyor

'ORKA' geliyor

​Mavi Vatan için yerli ve milli hafif torpido.
Teröre geçit yok

Teröre geçit yok

​Yıldırım Operasyonları'nda 148 terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin en sakin yeri

Türkiye'nin en sakin yeri

​Kalabalıktan kaçıp buraya geliyorlar.
Altın meselesinde kan aktı

Altın meselesinde kan aktı

​Damadın babası altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.