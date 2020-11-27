Sağlık Bakanlığı 27 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 177, vaka sayısı 29 bin 845

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı.

KORONAVİRÜS Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler belli oldu

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: Gönüllülere ikinci doz aşı uygulaması bugün başladı

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.