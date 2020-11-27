Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 27 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı Ölü sayısı 177, vaka sayısı 29 bin 845
TÜRKİYE

27 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 27 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 177, vaka sayısı 29 bin 845

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı.

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler belli oldu
KORONAVİRÜS
Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler belli oldu
  • Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca: Gönüllülere ikinci doz aşı uygulaması bugün başladı
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Gönüllülere ikinci doz aşı uygulaması bugün başladı

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.

Abone Ol Google News
Üç ay daha ertelendi

Üç ay daha ertelendi

​İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge.
İlk yarıda tek gol var

İlk yarıda tek gol var

Haftanın açılış maçında Ankaragücü ve Trabzonspor karşılaşıyor.
Cerrahpaşa Hastanesi’nde kafa karıştıran ‘tuzlu’ ihale: Bedel 1 yılda yüzde 75 arttı

Can kaybı<br>rekor seviyede

Can kaybı
rekor seviyede

Vaka sayısı 30 bine dayandı.
Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Türkiye Varlık Fonu kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.
Bu sefer de<br>üçe katladılar

Bu sefer de
üçe katladılar

​Katlanabilir telefonlarda çıta bir 'kat' daha yükseldi.

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

Düğünden 4 gün sonra koronadan öldü

​Acı hikaye: Eşi bile cenaze törenine katılamadı.

30 yıl önce bugünleri tarif etti

30 yıl önce bugünleri tarif etti

'​Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek'.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.