Türkiye'nin 29 Ağustos koronavirüs sonuçları açıklandı: Tedbirlere uymada gevşek olamayız

Hayat

Emine Erdoğan mutfağa girdi: Takipçilerine pekmezli aşure tarifi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında mutfaktaki fotoğraflarını paylaşarak, takipçilerine pekmezli aşurenin tarifini verdi. Bir de mesaj yayınlayan Erdoğan, "Aşure Günü'nün taşıdığı güzide anlamlarla tüm İslam alemine ve insanlık ailesine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tarifini paylaştığım aşure, herkesin çok iyi bildiği, yüzyıllardır mutfaklarımızda pişirilen geleneksel bir reçete. Aşure paylaşmaktır, komşularımıza ulaştırmayı unutmayalım" ifadelerini kullandı.