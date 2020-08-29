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Koronavirüs Türkiyenin 29 Ağustos koronavirüs sonuçları açıklandı Tedbirlere uymada gevşek olamayız
TÜRKİYE

29 Ağustos koronavirüs sonuçları: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 29 Ağustos koronavirüs sonuçları açıklandı: Tedbirlere uymada gevşek olamayız

Türkiye'nin 29 Ağustos koronavirüs sonuçları açıklandı. Tabloya göre bugün koronavirüsten 39 kişi hayatını kaybetti, 1549 yeni vaka tespit edildi. Günlerdir düşüşün sağlanamadığı tabloda yükseliş ise artarak devam ediyor. Tedbirlere uymamanın sonucunun somut olarak yansıdığı tabloya ilişkin Sağlık Bakanı Koca, "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden paylaştığı tabloda, ölü ve vaka sayısında devam eden artış dikkat çekti. Öte yandan tabloda iyileşen sayısının hala yeni hasta sayısının önüne geçemediği gözlemlendi.

Toplam iyileşen sayısı 242 bini geçti

1003 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.

"Tedbirlere uymada gevşek olamayız"

  • Bakan Koca tabloyu paylaştığı gönderisinde tedbirin önemini vurguladı. Gönderide, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz 5 günün koronavirüs verileri

28 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Koca 28 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yeni ve aktif hasta sayısında artış sürüyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca 28 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yeni ve aktif hasta sayısında artış sürüyor

27 Ağustos koronavirüs verileri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısından fazla
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Yeni hasta sayısı iyileşen hasta sayısından fazla

26 Ağustos koronavirüs verileri.

25 Ağustos koronavirüs verileri.

24 Ağustos koronavirüs verileri.
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