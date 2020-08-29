Türkiye'nin 29 Ağustos koronavirüs sonuçları açıklandı: Tedbirlere uymada gevşek olamayız

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter üzerinden paylaştığı tabloda, ölü ve vaka sayısında devam eden artış dikkat çekti. Öte yandan tabloda iyileşen sayısının hala yeni hasta sayısının önüne geçemediği gözlemlendi.
- Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte1549 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64 , can kaybı 6 bin 284 oldu.
Toplam iyileşen sayısı 242 bini geçti
1003 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812 oldu.
"Tedbirlere uymada gevşek olamayız"
- Bakan Koca tabloyu paylaştığı gönderisinde tedbirin önemini vurguladı. Gönderide, "Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde" ifadeleri yer aldı.
Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SaboLENtLV
Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kabyettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000’den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/SaboLENtLV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 29, 2020
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