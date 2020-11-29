Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiyenin 29 Kasım koronavirüs tablosu Vaka sayısı korkutuyor
TÜRKİYE

29 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Türkiye'nin 29 Kasım koronavirüs tablosu: Vaka sayısı korkutuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

  • Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 212 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 281 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 28 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 28 Kasım koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ağır hasta sayısı 5 bin 11 oldu, son 24 saatte 4 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 400 bin 242'ye yükseldi.

Abone Ol Google News
Mesut Özile bunu yapan Uygurlara ne yapmamıştır?

Mesut Özil'e bunu yapan
Uygurlara ne yapmamıştır?

​Komünist Çin, ata yurdumuzun son bekçilerini yok ediyor.
Kadıköyde müthiş maç

Kadıköy'de müthiş maç

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Kritik sayı yine arttı

Kritik sayı yine arttı

​Can yakan tablo açıklandı.
Korona gezmesi

Korona gezmesi

Kısıtlama kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası harekete geçti.
Bu araçtan sağ çıktı

Bu araçtan sağ çıktı

​Formula 1 Bahreyn yarışında inanılmaz kurtuluş.

Pazara giden eli boş dönüyor

Pazara giden eli boş dönüyor

Araç sahipleri otomobilleri için rekor fiyat istiyor.
Sevindiren gelişme

Sevindiren gelişme

Vural'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama.
Eyfel Kulesi'ni geçti

Eyfel Kulesi'ni geçti

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak.
Akılalmaz tuzak!

Akılalmaz tuzak!

​Zehirli baklavayla misafir gibi geldiler...
"Bunun hesabı sorulacak"

"Bunun hesabı sorulacak"

CHP'li vekilin "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine sert tepki.

Nijeryalılardan <br>Esenyurt'ta ayin

Nijeryalılardan
Esenyurt'ta ayin

Polis 'parti var' ihbarıyla baskın yapınca şoke oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.