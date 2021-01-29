Koronavirüs Sağlık Bakanlığı 29 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı Vaka sayısında düşüş sürüyor
TÜRKİYE

29 Ocak koronavirüs tablosu: Test sayısı, hasta ve ölü sayısı

Sağlık Bakanlığı 29 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısında düşüş sürüyor

Türkiye'nin 29 Ocak koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığının sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na yüklendi. Vaka sayılarında azalma sürerken hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı stabil şekilde devam ediyor. İşte 29 Ocak koronavirüs ölü, vaka, iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Son 24 saatte 131 vatandaşımız hayatını kaybederken, 6 bin 912 yeni vaka olduğu bildirildi.

Ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.

Koronavirüs haritasında sevindirici gelişme: Şehirler tek tek yeşile dönüyor
FOTOĞRAF 53
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Türkiye genelinde neredeyse bütün şehirlerin haritası kırmızıdan yeşile dönmeye başladı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...
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Koronavirüs haritasında sevindirici gelişme: Şehirler tek tek yeşile dönüyor
Türkiye geneli şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritasının son hali belli oldu. Ortaya çıkan tablo umut verici. Neredeyse bütün şehirlerin haritası kırmızıdan yeşile dönmeye başladı. İşte Türkiye'deki şehirlerin tek tek koronavirüs yoğunluk haritası...
  • FİLYASYON ORANI YÜZDE 99,9
  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığı 28 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz
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