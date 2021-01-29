Sağlık Bakanlığı 29 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısında düşüş sürüyor

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Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı: Nereye giderlerse gitsinler peşlerini bırakmayacağız

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 ailenin 515 gündür önünde eylem yaptığı HDP İl Başkanlığı, tadilat gerekçesiyle boşaltıldı. Evlat nöbetindeki Süleyman Aydın, tadilatın bahane olduğunu belirterek, "Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz bunların peşini bırakmayacağız. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar" dedi.