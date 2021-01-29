Sağlık Bakanlığı 29 Ocak koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısında düşüş sürüyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Son 24 saatte 131 vatandaşımız hayatını kaybederken, 6 bin 912 yeni vaka olduğu bildirildi.
Ağır hasta sayısı 1740 oldu, 8 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 348 bin 309'a yükseldi.
- FİLYASYON ORANI YÜZDE 99,9
- Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri