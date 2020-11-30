Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiyenin 30 Kasım koronavirüs verileri Ölü sayısı 188, vaka sayısı 31 bin 219
TÜRKİYE

30 Kasım koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 30 Kasım koronavirüs verileri: Ölü sayısı 188, vaka sayısı 31 bin 219

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileriaçıkladı.

  • Güncel verilere göre, son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 514 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 188 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

Türkiye'nin 29 Kasım koronavirüs tablosu: Vaka sayısı korkutuyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 29 Kasım koronavirüs tablosu: Vaka sayısı korkutuyor

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292'ye ulaştı. Hasta sayısı 500 bin 865, vefat sayısı 13 bin 746, ağır hasta sayısı 5 bin 190, aktif hasta sayısı 82 bin 392 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

  • "Bugün tespit edilen 6 bin 514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun."

Abone Ol Google News
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Sayılar bugün de yükseldi.
HES kodu yakalattı

HES kodu yakalattı

​Koronalı halde bankaya girmeye çalışıyordu ki...
Sokağa çıkma yasağı genişledi

Sokağa çıkma
yasağı genişledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı.
Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bilim insanlarını şaşırtan keşif

​Bin 900 yıllık mumya 5 yaşındaki kız çocuğuna ait çıktı.

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.

105 gün sonra<br>ilk fotoğraf

105 gün sonra
ilk fotoğraf

​Koronavirüs nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.