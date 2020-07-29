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Koronavirüs ABDde korkutan bilanço Son 24 saatte bin 873 kişi daha öldü
DÜNYA

ABD'de korkutan bilanço: Son 24 saatte bin 873 kişi daha öldü

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 873 artarak 152 bin 388'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 17 artarak 4 milyon 500 bin 130'a ulaştı.

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  • Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1873 kişi artarak 152 bin 388 kişiye çıktı. Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 189 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 852 bini geçti.

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Salgının merkezi California

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 484 bin 649 vakayla Brezilya ve 1 milyon 538 bin 899 vakayla Hindistan izliyor. ABD genelinde ise 475 bine yakın vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

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California'yı 441 bin 977 vakayla Florida ve 441 bin 262 vakayla New York takip ediyor.
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LC Waikiki bir kez daha gönülleri fethetti: İHH'ya 52 TIR giyecek bağışladı

Ramazan Bayramı'nda onbinlerce çocuğu giydirerek yüzünü güldüren, koronavirüs sürecinde ise Sağlık Bakanlığı'na yaptığı yardımlar ile gündeme gelen Türkiye'nin hazır giyim devi LC Waikiki iyilik adımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü marka 1 Milyon 700 bin parçadan oluşan 52 TIR'lık giyecek yardımını bayramda çocukların yüzünü güldürmek için İnsani Yardım Vakfı'na bağışladı. İHH, ilk etapta bayram öncesinde 120 bin çocuğa kıyafetlerini ulaştırdı.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, gençler için şimdi sıra tercihe geldi. Bu süreçte Türkiye genelinden imam hatip lisesi öğrencileri hem ilk yüzde hem de ilk binde önemli başarılara imza attı. Başarı sıralamasında imam hatiplerden ilk yüzde 32 öğrenci yer alırken 192 öğrenci de ilk bine girdi. Bu isimlerden Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 48'incisi olan Oğuzhan Başak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hukuk fakültesi okuyacak. Sözel 11'incisi Muhammed Esad Şahindaş da Türkiye’nin güçlü ekonomiye sahip olması için ekonomi eğitimi alacak.

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