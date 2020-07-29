ABD'de korkutan bilanço: Son 24 saatte bin 873 kişi daha öldü

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 17 artarak 4 milyon 500 bin 130'a ulaştı.

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Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1873 kişi artarak 152 bin 388 kişiye çıktı. Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı 2 milyon 189 bini, test yapılan kişi sayısı 55 milyon 852 bini geçti.

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Salgının merkezi California

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 484 bin 649 vakayla Brezilya ve 1 milyon 538 bin 899 vakayla Hindistan izliyor. ABD genelinde ise 475 bine yakın vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

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California'yı 441 bin 977 vakayla Florida ve 441 bin 262 vakayla New York takip ediyor.