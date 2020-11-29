Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 272 bin 269a çıktı
DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 272 bin 269'a çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a yükseldi. New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 473 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 672 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 154 bin 105 artarak 13 milyon 612 bin 116'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 8 milyon 42 bini geçerken, toplam test sayısı 191 milyonu aştı.

İki eyalet en yüksek seviyede

Ülkede en çok vaka 1 milyon 241 bin 934 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 201 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 985 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 473 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 672 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 406 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 290 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Mizan İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de koronavirüs nedeniyle insani felaket yaşanabilir
KORONAVİRÜS
Mizan İnsan Hakları Merkezi: Gazze'de koronavirüs nedeniyle insani felaket yaşanabilir
Abone Ol Google News
Mesut Özile bunu yapan Uygurlara ne yapmamıştır?

Mesut Özil'e bunu yapan
Uygurlara ne yapmamıştır?

​Komünist Çin, ata yurdumuzun son bekçilerini yok ediyor.
Derbide ilk gol sesi

Derbide ilk gol sesi

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Korona gezmesi

Korona gezmesi

Kısıtlama kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası harekete geçti.
Bu araçtan sağ çıktı

Bu araçtan sağ çıktı

​Formula 1 Bahreyn yarışında inanılmaz kurtuluş.

Pazara giden eli boş dönüyor

Pazara giden eli boş dönüyor

Araç sahipleri otomobilleri için rekor fiyat istiyor.

Sevindiren gelişme

Sevindiren gelişme

Vural'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama.
Eyfel Kulesi'ni geçti

Eyfel Kulesi'ni geçti

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak.
Akılalmaz tuzak!

Akılalmaz tuzak!

​Zehirli baklavayla misafir gibi geldiler...
"Bunun hesabı sorulacak"

"Bunun hesabı sorulacak"

CHP'li vekilin "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine sert tepki.

Nijeryalılardan <br>Esenyurt'ta ayin

Nijeryalılardan
Esenyurt'ta ayin

Polis 'parti var' ihbarıyla baskın yapınca şoke oldu.
Nasıl kült haline geldi?

Nasıl kült haline geldi?

​Dünya Müslümanlarının hayal gücünü canlandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.