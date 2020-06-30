Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDde yaşayan Türk Dr Mehmet Özden koronavirüse karşı ilaç müjdesi
DÜNYA

ABD'de yaşayan Türk Dr. Mehmet Öz'den koronavirüse karşı ilaç müjdesi

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk Doktor Öz, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak etkili ilacın bulunduğunu duyurdu.Öz yaptığı açıklamada, “Koronavirüsün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Oxford Üniversitesi uzmanlarının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme” diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz.
ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz.

ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.

Yerli korona ilacı tam gaz: ABD yapamadı Türkiye yapıyor
KORONAVİRÜS
Yerli korona ilacı tam gaz: ABD yapamadı Türkiye yapıyor

"BU ŞİMDİYE KADAR ÖLÜM ORANINI AZALTAN TEK İLAÇ"

“Yapılan araştırmada 2 bin koronavirüs vakası üzerinde denendi ve sonuçta bunu kullanmayan diğer 4 bin hastayla karşılaştırıldı" diyen Öz şu ifadelere yer verdi:

"İlacın hastalığa karşı çok önemli etki gösterildiğini ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi verilerine göre ilacın solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40’tan yüzde 28’e düştü. Oksijene ihtiyaç duyulan hastalardaysa bu oran yüzde 25’ten yüzde 20’ye indirdi. Araştırma başındaki Profesör Pete Horby konuyla ilgili, bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç, ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor, büyük bir sonuç”

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor
KORONAVİRÜS
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor

‘VATANDAŞ OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN’

Dr. Mehmet Öz koronavirüs salgınına ilişkin her bireyin kendisini koruması gerektiğinin altını çizerek, “İlaç ucuz o yüzden tüm dünyada rahatlıkla kullanılabilinir. Ben de bu önemli gelişmeyi sizle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. COVID-19 tedavisi için tüm ülkeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Lütfen bu süreçte siz de vatandaş olarak üzerinize düşeni yapın maske takın ve sosyal mesafeye dikkat edin’ dedi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Beyaz Saray'a 'Koronavirüs testi' uyarısı: Virüs şüphesi olan kişilere ikinci bir test yapılmalı
KORONAVİRÜS
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Beyaz Saray'a 'Koronavirüs testi' uyarısı: Virüs şüphesi olan kişilere ikinci bir test yapılmalı

ABD'yi cehalet bitirecek: Trump'ın önerdiği ilaçlar kullanılıyor
KORONAVİRÜS
ABD'yi cehalet bitirecek: Trump'ın önerdiği ilaçlar kullanılıyor
Abone Ol Google News
Elektriğe 3 ay zam yok

Elektriğe 3 ay zam yok

​Sanayi gazına da indirim yapıldı.
HDP yasta

HDP yasta

​Kışanak'ın ağlayarak mektubunu okuduğu terörist öldürüldü.
İstanbul Boğazındaki kirliliği dalış rekortmeni fotoğrafladı

Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.

Jandarmadan film gibi operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon

​Yakalanan zehir tüccarı: Ne oldu abi neler oluyor...
Fiyat oyunu<br>deşifre oldu!

Fiyat oyunu
deşifre oldu!

İkinci el ​araç fiyatlarını bakın nasıl yükseltiyorlar..

​Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle ortak gerçekleştiriliyor.
Haftanın 11'i <br>tartışma çıkardı

Haftanın 11'i
tartışma çıkardı

Fenerbahçelileri isyan ettiren kadro.

​İşten çıkarılınca servis aracına kurşun yağdırdı.

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.

​"Eşcinselliğe gelince Lut Kavmine kadar gitmeyi biliyorlar."

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

​Hafter destekçilerinin maskesi düştü.

​Çin,Uygur Türkleri kadınlara zorla kürtaj yaptırıp kısırlaştırıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.