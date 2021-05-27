Koronavirüs Afrikada acilen 20 milyon doz koronavirüs aşısına ihtiyaç duyuluyor
DÜNYA

Afrika'da acilen 20 milyon doz koronavirüs aşısına ihtiyaç duyuluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında gelecek 6 hafta içinde acilen 20 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Afrikada acilen 20 milyon doz koronavirüs aşısına ihtiyaç duyuluyor
Arşiv

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eylül ayına kadar kıta nüfusunun yüzde 10'unun aşılanması gerektiğini belirtti.

Aşı dozlarının gün geçtikçe azaldığına dikkati çeken Moeti, "Afrika'nın şimdi aşıya ihtiyacı var. Aşılamadaki herhangi bir duraklama, hayatların ve umutların kaybolmasına neden olacaktır" dedi.

Afrika kıtasında gelecek 6 hafta içinde acil olarak 20 milyon doz Kovid-19 aşısına ihtiyaç olduğunu belirten Moeti, Afrika'nın üçüncü Kovid-19 dalgasında olup olmadığını söylemenin erken olduğunu belirterek vakaların yükseldiğini ve bu nedenle aşı ihtiyacının karşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Yaklaşık 30 milyon doz aşı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 29,5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 831 bini aşarken virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 129 bin 628'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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