Aşı olmayana kısıtlama: Salgın öncesine dönüşün anahtarı

Türkiye’de aşılama toplamda 50 milyona dayanırken iki dozu da yaptıranların sayısı 15 milyon oldu. Uzmanlar, salgının sona ermesi için toplumsal bağışıklığın çok daha yüksek olması gerektiğine dikkat çekiyor. Rahat bir yaz geçirmek, sonbaharda yeni bir dalga yaşamamak adına sağlık çalışanları 7/24 görev başında. Tüm bunlara rağmen aşı olmamak için direnenler, halk sağlığını tehdit ediyor. Vaka sayılarının bir türlü düşmediği Van’da da kısıtlamalar konuşuluyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentin yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye’de 71’inci sırada yer aldığını belirterek aşı olmamış kişilere yönelik kısıtlamaların gündeme gelebileceğini açıkladı. Bilmez, şunları söyledi: “Aşı sıralamasında Türkiye olarak ilk 5’e girmemiz gerekiyor. Aşılamada başarı sağlayamazsak bazı kısıtlamalara gidebiliriz. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. İhtiyaç halinde her yere aşı ekiplerimizi gönderiyoruz.”

REKLAM

KORONAVİRÜS Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı

TEDBİRE DEVAM ETMELİYİZ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş da “Aşılandıktan sonra da bağışıklık hemen başlamadığından, hastalık da halen toplumda varlığını sürdürdüğü için korunmaya devam edilmesi önemlidir. Toplumumuzda 2 doz aşıyla aşılanmada oran yüzde 60’a ulaşıncaya kadar kurallara uymak gerekir. Vaka sayısı kapanmanın verdiği sonuçtur. Aşılamada istenilen hızla gidilmediğinde vakaların yeniden artacağı kesindir. Tıpkı geçen yılda gördüğümüz gibi.” dedi. Metintaş, maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili bir öngörüde bulunmanın zor olduğuna dikkati çekerek, “Her şey bizlerin kurallara uymasına ve aşılamada istenilen düzeye gelebilmemizdedir. Bu düzey de toplumun en az yüzde 60’ının aşılanmasıdır. Eğer 120 milyon doz aşı yaz aylarında temin edilip, uygulanabilirse, sonbaharda özlediğimiz günler gelebilir.” diye konuştu.

KORONAVİRÜS Üçüncü doz aşı Bilim Kurulu'nda masaya yatırılacak