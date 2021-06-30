Koronavirüs Aşı olmayana kısıtlama Salgın öncesine dönüşün anahtarı
TÜRKİYE

Aşı olmayana kısıtlama: Salgın öncesine dönüşün anahtarı

Türkiye’de koronavirüs aşılaması 50 milyona dayanırken, tüm çağrılara rağmen aşı olmayan ve halk sağlığını tehdit edenlere çeşitli kısıtlamalar getirilmesi tartışılıyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Kamu kurumlarına girişlerde, uçak ve şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir” dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Selma Metintaş, “Aşıyla toplum bağışıklığı yükseldiğinde ancak salgın öncesi hayatımıza dönebileceğimiz açıktır” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı olmayana kısıtlama: Salgın öncesine dönüşün anahtarı
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de aşılama toplamda 50 milyona dayanırken iki dozu da yaptıranların sayısı 15 milyon oldu. Uzmanlar, salgının sona ermesi için toplumsal bağışıklığın çok daha yüksek olması gerektiğine dikkat çekiyor. Rahat bir yaz geçirmek, sonbaharda yeni bir dalga yaşamamak adına sağlık çalışanları 7/24 görev başında. Tüm bunlara rağmen aşı olmamak için direnenler, halk sağlığını tehdit ediyor. Vaka sayılarının bir türlü düşmediği Van’da da kısıtlamalar konuşuluyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentin yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye’de 71’inci sırada yer aldığını belirterek aşı olmamış kişilere yönelik kısıtlamaların gündeme gelebileceğini açıkladı. Bilmez, şunları söyledi: “Aşı sıralamasında Türkiye olarak ilk 5’e girmemiz gerekiyor. Aşılamada başarı sağlayamazsak bazı kısıtlamalara gidebiliriz. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. İhtiyaç halinde her yere aşı ekiplerimizi gönderiyoruz.”

Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı
KORONAVİRÜS
Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı

TEDBİRE DEVAM ETMELİYİZ

  • Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş da “Aşılandıktan sonra da bağışıklık hemen başlamadığından, hastalık da halen toplumda varlığını sürdürdüğü için korunmaya devam edilmesi önemlidir. Toplumumuzda 2 doz aşıyla aşılanmada oran yüzde 60’a ulaşıncaya kadar kurallara uymak gerekir. Vaka sayısı kapanmanın verdiği sonuçtur. Aşılamada istenilen hızla gidilmediğinde vakaların yeniden artacağı kesindir. Tıpkı geçen yılda gördüğümüz gibi.” dedi. Metintaş, maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili bir öngörüde bulunmanın zor olduğuna dikkati çekerek, “Her şey bizlerin kurallara uymasına ve aşılamada istenilen düzeye gelebilmemizdedir. Bu düzey de toplumun en az yüzde 60’ının aşılanmasıdır. Eğer 120 milyon doz aşı yaz aylarında temin edilip, uygulanabilirse, sonbaharda özlediğimiz günler gelebilir.” diye konuştu.

Üçüncü doz aşı Bilim Kurulu'nda masaya yatırılacak
KORONAVİRÜS
Üçüncü doz aşı Bilim Kurulu'nda masaya yatırılacak

Doktor izinli gününde hemşire eşine yardım etti: Bakan Koca'nın teşekkür ettiği fedakar çiftten aşı çağrısı
HAYAT
Doktor izinli gününde hemşire eşine yardım etti: Bakan Koca'nın teşekkür ettiği fedakar çiftten aşı çağrısı
Abone Ol Google News
Son dakikada çeyrek finale yükseldiler

Son dakikada
çeyrek finale yükseldiler

​Ukrayna son dakikalarda attığı golle İsveç'i elemeyi başardı.
İngiltere Almanyayı devirdi

İngiltere Almanya'yı devirdi

İngilizler Almanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi.
Avrupa medyasından THYye övgü: Çevik önlemler sayesinde en yakın rakibini ikiye katladı

F.Bahçe'ye<br>transfer oldu

F.Bahçe'ye
transfer oldu

​Alanyaspor'un yıldızı resmen açıklandı.

Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

​Bakanlık, kritik tabloyu paylaştı.

​Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.

​"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse müsamaha gösteremez."

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ana gündem maddesi olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan MKE iddialarına cevap: Dünya silah devleriyle rekabet edecek
Ekonomi

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan MKE iddialarına cevap: Dünya silah devleriyle rekabet edecek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, "MKE özelleştirilemez, kanun teklifinin maksadında da özelleştirme yok." dedi. Düzenlemeyi istismar eden açıklamalar yapıldığını ifade eden Can, "MKE AŞ, dünya silah devleriyle rekabet edecek" dedi.
Akdeniz'de sular ısınıyor: Rus ordusu İngiliz uçak gemisinin de bulunduğu yerde tatbikata başladı
Dünya

Akdeniz'de sular ısınıyor: Rus ordusu İngiliz uçak gemisinin de bulunduğu yerde tatbikata başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'in de bulunduğu Akdeniz'de, Hmeymim hava üssündeki uçakların da katılımıyla tatbikat yapıyor. Tatbikat kapsamında çeşitli deniz ve hava araçlarının yanı sıra yeni hipersonik roket taşıyan uçaklar kullanılıyor.
Bakan Pakdemirli'den 'yangın çıkan yere otel yapılacak' iddialarına sert yanıt: Bir tane örneğini gösteremezler bu yapılan adice
Gündem

Bakan Pakdemirli'den 'yangın çıkan yere otel yapılacak' iddialarına sert yanıt: Bir tane örneğini gösteremezler bu yapılan adice

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı canlı yayında, Muğla'nın Ula ve Marmaris ilçelerinde meydana gelen bir personelin şehit olduğu orman yangınlarına değindi. Muhalefetin, "Bilerek yakılıyor, oraya da otel dikilecek" ithamlarına yanıt veren Bakan Pakdemirli, "İddialar kasıtlı. Hükümet düşmanlığı nedeniyle böyle yapılıyor. Bir tane örneğini gösteremezler. Şehidimizin olduğu günde, yangın adice bir polemik konusu yapıldı." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.