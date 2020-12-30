Koronavirüs Bakan Kocadan aracı iddialarına tepki Bu tür iftiralar son derece yakışıksız
TÜRKİYE

Bakan Koca’dan aşı aracı hakkında açıklama: Tek muhatap üretici firma oldu

Bakan Koca'dan 'aracı' iddialarına tepki: Bu tür iftiralar son derece yakışıksız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı basın yayın organlarında çıkan aşıların aracı firma tarafından tedarik edildiğine dair iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak aşı tedarik sürecinde tek muhatabın üretici firma olduğunu vurguladı. Bakan Koca açıklamasında düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmelerinin ise son derece yakışıksız olduğunu belirtti.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca, bazı basın yayın organlarında çıkan aşıların aracı firma tarafından tedarik edildiğine dair haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aşıları üreten ’Sınovac’ firması ile imzalanan anlaşma metnini paylaşan Koca, "Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar" notunu paylaştı.

Bakan Koca, toplumun her kesiminin eleştirmeye, sorgulamaya hakkı olduğunu belirterek, "Merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla ve açıklıkla izah ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Eleştiri adı altında eksik bilgilerle yapılan yakıştırmaların toplum zihninde karmaşa oluşturduğunu belirten Bakan Koca, aşıların aracı firma vasıtasıyla alınacağına dair iddiaları daha önceden de yalanladığını hatırlattı.

İlk parti bugün Türkiye’de: 3 milyon doz korona aşısı
KORONAVİRÜS
İlk parti bugün Türkiye’de: 3 milyon doz korona aşısı

SON DERECE YAKIŞIKSIZDIR

Sağlık Bakanı Koca, bir muhabirin çektiği fotoğrafa bakarak sürdürülen iddialar hakkında, "Bir muhabir arkadaşımızın çektiği fotoğrafta yazan Keymen İlaç A. Ş. yazısına atıfta bulunarak bu iddia sürdürülmektedir. Düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmeleri son derece yakışıksızdır" açıklamasında bulundu.

Gece yarısı uygulanmaya başladı: Yurt dışından gelişlerde artık zorunlu olacak
KORONAVİRÜS
Gece yarısı uygulanmaya başladı: Yurt dışından gelişlerde artık zorunlu olacak

DEVLET OLARAK ARACISIZ GÖRÜŞTÜK

Bakan Koca, açıklamasının devamında Keyman İlaç A.Ş.’nin Sinovac firmasının Türkiye’deki distribütörü olduğunu ifade ederek, "Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında aşıların üreticisi olan Sinovac firmasının mektubunu paylaşan Bakan Koca, mektubun içeriğine dair şunları belirtti:

"Keymen Türkiye ve Azarbeycan’da tek yetkili distribütörümüzdür. Covid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azarbeycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye’yi temsil etmektedir."

’Salgına karşı birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz’

Bakan Koca, açıklamasının devamında şunları paylaştı:

"Yukarıdaki bilgilerden de açık şekilde anlaşılacağı üzere tüm görüşmeler doğrudan üretici şirketlerle yapılmaktadır. Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac’ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu anlaştığımız ve görüşmelerin devam ettiği tüm aşılar için böyledir. Bu açıklamadan sonra kimsenin özür dilemesini ya da mahcup olmasını beklemiyoruz. Salgına karşı ancak birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz. Somut olmayan zanlarla salgın yönetimini ve aşılama programını gölgeleyecek beyanlarda bulunulmamasını rica ederim. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar."

Çin aşısı Türkiye'de
KORONAVİRÜS
Çin aşısı Türkiye'de
Abone Ol Google News
Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?

Benim Ceylanımın özgürlüğü nerede?

​Acılı anne Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlere haykırdı.
Gece yarısı başladı

Gece yarısı başladı

​Yurt dışından gelişlerde artık zorunlu olacak.
Çin aşısıTürkiyede

Çin aşısı
Türkiye'de

​İlk partiyi taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı.
Malatya'da feci olay

Malatya'da feci olay

​Uyuşturucu bağımlısı adam eşini başından vurarak öldürdü.

Havada dengeler tamamen değişiyor
Son derece yakışıksız

Son derece yakışıksız

​Bakan Koca'dan 'aracı' iddialarına tepki.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.
Tarlada<br>yakalandılar

Tarlada
yakalandılar

Adana'da ​filmleri aratmayan kovalamaca.
Aşı'da<br>yol haritası hazır

Aşı'da
yol haritası hazır

​Tüm evreler büyük bir titizlikle planlandı.
Su sorunu olmaz

Su sorunu olmaz

Barajların seviyesi geçen yıl gibi.
Türkiye'nin eli güçlendi

Türkiye'nin eli güçlendi

​İngiltere ile “Serbest Ticaret Anlaşması” imzalandı.
Son 'kale'yi yıktılar

Son 'kale'yi yıktılar

​Fransa'da dini özgürlük son buluyor.
Çin'den yeşil ışık

Çin'den yeşil ışık

​AB'den dengeleri değiştirecek adım.
Hak ihlali yok

Hak ihlali yok

Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'ya şok.
Herkes güç vermeye hazır mı?

Herkes güç vermeye hazır mı?

​BAYKAR'dan 'AKINCI TİHA' paylaşımı.
İngiltere'de koronavirüs patlaması

İngiltere'de koronavirüs patlaması

​Uzmanlar yeni karantina istiyor.
Aşılar böyle görüntülendi

Aşılar böyle görüntülendi

Pekin Havalimanı'ndan yola çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.