Bakan Koca'dan kontrollü sosyal hayat için 3 kritik uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Maske ve sosyal mesafenin birlikte uygulandığında tam tedbir olduğuna dikkat çekerek, "Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 metrede tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı'' ifadelerini kullandı.



Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı. pic.twitter.com/zSZ41QdqzI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020