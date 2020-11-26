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Koronavirüs Beşiktaşta koronavirüs hastası otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı Bir de polise hakaret etti
TÜRKİYE

Beşiktaş’ta koronavirüs hastası otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı: Bir de polise hakaret etti

Beşiktaş’ta koronavirüs hastası otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı: Bir de polise hakaret etti

Koronavirüslü otobüs şoförü, karantinada olması gerekirken Beşiktaş’ta sefer yaptığı sırada denetim yapan ekiplere yakalandı. Vatandaşları tehlikeye atan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, sen niye buradasın” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Otobüsün başında yakalanan koronavirüs hastası şoför polislere hakaret de etti.
Otobüsün başında yakalanan koronavirüs hastası şoför polislere hakaret de etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Beşiktaş’ta denetim yapan polis ekipleri bir otobüsü durdurdu. Edinilen bilgiye göre otobüs şoförünün durumunu HES koduna bakarak kontrol eden ekipler, şoförün pozitif olduğunu gördü. 41E numaralı otobüs şoförü Eyüp K. karantina sürecinin bittiğini iddia ederken, uygulamada karantina süresinin dolmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, otobüsteki yolcuları araçtan indirirken sağlık ekiplerine haber verdi. Karantinada olması gerekirken aracına aldığı vatandaşları tehlikeye atarak dışarı çıkan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da tepki gösterdi. O anlar ise kameraya yansıdı. Ekipler şoförün karantina da olması için evine gönderilmesini sağlarken otobüsün içerisi de dezenfekte edilecek.

Bir de “İstersen soyunayım bir de gel öyle çek” diye tepki gösterdi

Karantinada olması gerekirken dışarıya çıkan ve kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösteren Otobüs şoförü Eyüp K., “İstersen soyunayım bir de gel öyle çek, hala daha uzatıyorsun. Sen niye buradasın” diyerek tepki gösterdi.

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Altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir yatırımcıların da sürekli takipte kalmasını sağlıyor. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası çok sayıda vatandaş altın almalı mı yoksa satmalı mı? sorusunun cevabını ararken uzmanlar ise altına uzun vadede yatırım yapanlara 'endişelenmeyin' tavsiyesinde bulunarak, gram altının fiyatında yükselişin süreceğinin sinyalini veriyor. Öte yandan altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,8 liradan işlem görüyor.
Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır
Ekonomi

Havacılık sektörü koronavirüs aşısının taşınması ve dağıtımında küresel yarışa hazır

Koronavirüs aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağı belirtilirken, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerekeceği hesaplanıyor. Önde gelen hava yolu şirketlerinin, koronavirüs aşısından oluşan kargoları daha fazla taşıyabilmek için yolcu uçaklarındaki koltukları çıkardıkları iddia ediliyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde" dedi. Aycı, "İstanbul'daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları gerçekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız" ifadeleirni kullandı.
İki kız çocuğu Bursa'yı ayağa kaldırdı: 'Öğretmenimize gidiyoruz' dediler, bir daha dönmediler
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İki kız çocuğu Bursa'yı ayağa kaldırdı: 'Öğretmenimize gidiyoruz' dediler, bir daha dönmediler

Bursa’da dün öğleden sonra evlerinden ’öğretmenlerine gitme’ bahanesiyle ayrılan 10 ve 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi kızlar, hava kararınca evlerine dönmeyince şehirde alarm ilan edildi. Ailelerinin kayıp başvurusuyla bütün polisler, mahalle sakinleri, gönüllüler ve öğretmeni kayıp Ecenur ile Şeyma’yı bulmak için seferber oldu. Paraları ve şarjları biten iki kız 8 saat sonra gece yarısı metro istasyonunda bulundu. Kayıp kızların aileleri ile buluşması esnasında duygusal anlar yaşandı.

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