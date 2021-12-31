Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı yaptırdı: Vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı. Aşı yaptırdıktan sonra açıklamada bulunan Bakan Koca, 'Aşımızı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Ben bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızı özellikle hatırlatma dozlarını Turkovacla yaptırmalarını tavsiye ediyorum' dedi. Bakan Koca yarından itibaren şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının uygulanacağını belirtti.