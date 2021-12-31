Koronavirüs Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
TÜRKİYE

Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden 3 ay geçenler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı
Arşiv

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı aşılama programı devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 doz Sinovac ile 2 doz Biontech aşısını olan ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

Avrupa ülkelerinden yılbaşı öncesi yasak üstüne yasak: Türkiye'de kısıtlama olmaması endişelendiriyor
KORONAVİRÜS
Avrupa ülkelerinden yılbaşı öncesi yasak üstüne yasak: Türkiye'de kısıtlama olmaması endişelendiriyor

Bilim Kurulu Üyesi İlhan 'vakalar artacak gibi görünüyor' diyerek yılbaşı öncesi uyardı
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi İlhan 'vakalar artacak gibi görünüyor' diyerek yılbaşı öncesi uyardı

VIP karantina

'VIP karantina'

Kendini uçağın tuvaletinde 5 saat izole etti.
e-Devlete bir özellik daha

e-Devlet'e
bir özellik daha

Artık müdürlüklere gitmeye gerek kalmadı.
MHP lideri Bahçeli: Türkiye teröre kaybetmeye tahammül etmeyecektir

​İki doz Sinovac ve iki doz Biontech aşısı olanlara 5. hatırlatma dozu için randevu açıldı.

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

BAU eğitim sektörünün ihracat şampiyonu

​Eğitimde ihracat liderliği Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda konuştu

​İBB'nin Muhtarlıklar Müdürlüğü'nde işe alınan Sevtap A.'nın PKK ile bağı çıktı.

Avrupa ve Uzak Doğu'dan teklif geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.