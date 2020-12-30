Bilim Kurulu aşı için toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
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