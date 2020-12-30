Koronavirüs Bilim Kurulu aşı için toplanıyor
TÜRKİYE

Bilim Kurulu aşı için toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından bu akşam saat 17.00'de video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye'ye gelen Çin aşılarından dikkat çeken slogan
GÜNDEM
Türkiye'ye gelen Çin aşılarından dikkat çeken slogan

Çin’den gelen aşılar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi
KORONAVİRÜS
Çin’den gelen aşılar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi

Çin'den getirilen koronavirüs aşıları Türkiye'de
OYNAT 00:59
Çin'den getirilen koronavirüs aşıları Türkiye'de
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait 'TK 6175' sefer sayılı 'Boeing 777' tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Türkiye saati ile 19.50'de Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından hareket eden uçağın Ankara'ya inişi ile aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

14 gün test edilecek Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Yeni Şafak Vizyon

Yeni Şafak Vizyon

​'Yeni Türkiye'nin İlk Adımları' okuyucuların beğenisine sunuldu.
44 ülkeye gönderiliyor

44 ülkeye gönderiliyor

Türkiye rüzgar enerjisinde dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri.
Ortalık savaşalanına döndü

​Yemen hükümet yetkililerine Aden Havalimanı'nda saldırı.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.
Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Turistler için yeni yıl genelgesi

Turistler için yeni yıl genelgesi

​Belirlenen cadde, bulvar ve meydanlara giriş yasak.

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

"​Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız farklı..."

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.