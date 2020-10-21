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Koronavirüs Bingölde koronavirüs tedbirleri sonuç veriyor Hem vaka hem de yatan hasta oranında yüzde 50den fazla düşüş yaşandı
BİNGÖL TÜRKİYE

Bingöl'de koronavirüs tedbirleri sonuç veriyor

Bingöl'de koronavirüs tedbirleri sonuç veriyor: Hem vaka hem de yatan hasta oranında yüzde 50'den fazla düşüş yaşandı

Bingöl’de koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sahada yapılan denetimler, vatandaşın maske kullanımına özen göstermesi ve arttırılan filyasyon ekiplerinin zamanında müdahalesi ile hem vaka hem de yatan hasta oranında yüzde 50’den fazla düşüş yaşandı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, vakalardaki düşüsün rehavet oluşturmaması uyarısını yaptı.

Haber Merkezi İHA
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sonucu pozitif çıkan hasta ve vakalarla teması olanlar ise filyasyon ekipleri tarafından ev ev gezilerek takibe alınıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sonucu pozitif çıkan hasta ve vakalarla teması olanlar ise filyasyon ekipleri tarafından ev ev gezilerek takibe alınıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Kovid-19 ile mücadele kapsamında sahada her türlü çalışma yapılıyor. Haftanın her günü güvenlik güçleri dahil ilgili tüm birimler sahada esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor.

Bunun yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde sonucu pozitif çıkan hasta ve vakalarla teması olanlar ise filyasyon ekipleri tarafından ev ev gezilerek takibe alınıyor. Özellikle ağustos ve eylül aylarında vaka sayısında yaşanan ciddi artış nedeniyle arttırılan filyasyon ekibinin çalışması ve diğer ek tedbirlerle son bir ay içinde ciddi bir düşüş yaşandı. Özellikle vaka ve yatak doluluk oranında yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 70’lerden yüzde 40’ların altına indiği öğrenildi.

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"Vaka sayılarımızda yarı yarıya düşme görüldü"

Bingöl’de ilk vak’anın Mart ayında görüldüğünü ve 7 aylık süre içinde mücadelenin her alanda devam ettiğini değinen İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Emin Gündoğdu, ağustos ve eylül ayı içinde vaka sayısında artış olduğunu aktararak son durum hakkında bilgi verdi.

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Gündoğdu, "İlimizde ilk vakanın görüldüğü mart ayından itibaren yaklaşık 7 aylık bir süreç içinde pandemi ile olan mücadelemiz devam ediyor. Bu süreyi değerlendirecek olursak, özellikle ağustos ayı içinde yaz döneminin getirmiş olduğu rehavet ve Kurban Bayramı’ndan sonra gerek şehir dışından gerekse yurt dışından gelen vatandaşlarımızın hareketliliğiyle beraber ağustos ve eylül döneminde vaka sayılarında bir artış görülmüştü. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi bu dönemdeki yoğun çalışma, gayret ve filyasyon ekip sayısının arttırılmasıyla beraber Ekim başında vaka sayılarımızda yarı yarıya düşme görüldü" dedi.

"Vakalar düştü, bu rehavet oluşturmamalı"

Özellikle aktif vaka sayısında yüzde 50 oranında, yatak doluluk oranında yüzde 60’lardan 30'a düşüş olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 70-60’lardan yüzde 40’lara kadar gerileme gösterdi. Bütün bu gerilemeler tabi rehavet oluşturmamalı. Önümüzde kış mevsimi var. Yine kış mevsiminde özellikle griple beraber Kovid-19’un bulaştırıcılığı artabilmekte. Bu dönemde de vatandaşlarımızın sağlıklarını koruma adına tedbirlere daha fazla uymaları gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla uyarak bu dönemi en güzel şekilde geçirmeyi temenni ediyoruz. Bu süre içinde sağlık çalışanlarımızın yoğun mesai çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."
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