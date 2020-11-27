Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan aşı resti: Karşıyım, yaptırmayacağım

Koronavirüs virüsü salgınında ABD ve Hindistan’ın ardından en çok vakaya sahip üçüncü ülke olan Brezilya'da rakamlar hızla yükseliyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump gibi ülkesindeki salgını ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da çarpıcı açıklamalarına devam ediyor.

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"Aşı olmamak benim hakkım"

Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını ve aşı yaptırmanın ülkede zorunlu hale getirilme ihtimalinin düşük olduğunu belirtirtti. “Aşı olmayacağım, bu benim hakkım” ifadelerini kullanan Bolsonaro, maske takmanın virüsün bulaşmasını önlemede etkili olduğuna dair çok az kanıt olduğunu da iddia ederek şüphelerini dile getirdi.

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Kendisi de Temmuz ayında virüse yakalanan 65 yaşındaki Bolsonaro, önlemleri sık sık hiçe saymış, halkın arasına maskesiz karışarak tepki çeken görüntüler vermişti. İşte o Bolsonaro şimdi de salgını bitirmek için en büyük umut olan aşılarla ilgili konuştu.

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Ölü sayıları artıyor

ABD’den sonra dünyada en yüksek koronavirüs ölümünün gerçekleştiği ikinci ülke olan Brezilya’da, pandemi başladığı günden bu yana 171 bin 497 kişi hayatını kaybederken, 6 milyon 204 bin 570 kişide virüs tespit edildi.