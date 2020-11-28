CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli dostlarım, Kovid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere."

Değerli dostlarım,

Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık.

Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.

Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım.

Anlayışınız için teşekkürler.

Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere... pic.twitter.com/riWTyxl79k — Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 28, 2020

Ağbaba'nın, Malatya'daki evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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