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Koronavirüs CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Ağbaba'nın durumunun iyi olduğu, Malatya'daki evinde istirahat ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
CHP'li Veli Ağababa
CHP'li Veli Ağababa

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal emdya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli dostlarım, Kovid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere."

Ağbaba'nın, Malatya'daki evinde istirahat ettiği öğrenildi.

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