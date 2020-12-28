Çin’deki Sinovac deposu ilk kez  TRT Haber tarafından görüntülendi

Çin'deki Sinovac firmasından Türkiye tarafından sipariş edilen 1 milyon 340 bin dozluk ilk parti CoronaVac aşısının tırlara yükleniş anı ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi.

TRT Haber Muhabiri Musab Eryiğit’in imza attığı özel haberde, Sinovac deposundan Türkiye’ye gönderilecek aşıların tırlara yüklenerek, Pekin Havaalanı’na doğru yola çıkarılma anlarına tanıklık edildi. Bütün bu işlemler ilk kez TRT Haber kamerası tarafından kayıt altına alındı.

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Gümrük işlemleri bittikten sonra aşılar Türk Hava Yolları’na ait uçağa yüklenecek. Pekin’den kalkacak uçak yaklaşık 10 saatlik bir uçuşun ardından İstanbul’a inecek. Çarşamba günü İstanbul’da olması beklenen aşıların, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun kontrolünden geçirilecek.

Her partinin uygunluğu örnekler üzerinden incelenecek. Kontrollerin tamamlanmasından sonra yurdun dört bir yanına dağıtılacak. Türkiye’ye şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşının teslim edilmesi planlanıyor. Risk gruplarına göre aşılama başlayacak.

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