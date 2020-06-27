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Koronavirüs DSÖ, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtmayı planlıyor
DÜNYA

DSÖ, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtmayı planlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. 200 aşı adayının 15’i klinik denemelere başladı. DSÖ, iki şirketin aşı çalışmalarında öncü olduğunu ifade etti. Bunlardan ilki Astrazeneca’nın aşı adayı. Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde bulunan Astrazeneca’nın aşı adayının şu anda dünyada en ileri seviyede gelişim göstermiş koronavirüs aşı adayı olduğu ifade ediliyor. Astrazeneca’yı ise ABD merkezli Moderna şirketinin aşı adayı takip ediyor.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmalarının devam ettiğini ve 2021 yılı sonuna kadar 2 milyar doz aşının dağıtımının planlandığını açıkladı.

2 MİLYAR DOZ AŞIYA 18 MİLYAR DOLAR HARCAMA

DSÖ ve ortak çalıştığı İngiltere merkezli vakıf Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI), 2 milyar doz aşı için yaklaşık 18 milyar dolar harcama yapılabileceğini öngörüyor. Bahsi geçen 2 milyar dozun ise ilk başta sağlık çalışanları ve kronik hastalığı bulunan yaşlılara temin edilmesi konusunda önceliğin olduğu belirtiliyor.

  • Dağıtım konusunda diğer önceliğin ise düşük ve orta seviye ekonomiye sahip ülkelere verildiği bildirildi. Buna ek olarak, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de aşı şirketleriyle kendi anlaşmalarını yapmak için çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Dünya genelinde ise 141 ülke düşük ve orta seviye ekonomiye sahip olarak görülüyor. Şu anda ABD, İngiltere ve Avustralya’da en az 4 farklı aşıya ilişkin çalışmalar sürüyor. Buna ek olarak, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde aşı adaylarının insanlar üzerinde denenmesinde 3’üncü aşamaya geçildi.

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DÜNYADA SON DURUM

Son paylaşılan verilere göre, dünya genelinde 9 milyon 912 bin 637 kişi koronavirüse yakalandı. Hastalığa yakalananların 497 bin 67’si yaşamını yitirirken; 5 milyon 362 bin 583 kişi iyileşti. Dünya genelinde toplamda 4 milyon 52 bin 987 aktif vaka bulunuyor.

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