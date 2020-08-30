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Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Can kaybı 846 bin 792ye yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 846 bin 792’ye yükseldi

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 846 bin 792’ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 846 bin 792’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 170 bin 274’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 17 milyon 510 bin 96’ya ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 139 bin 78 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 186 bin 855’e ulaştığı bildirildi.

ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı: İkincisini daha ağır geçirdi
KORONAVİRÜS
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı: İkincisini daha ağır geçirdi

Güney Amerika'da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 846 bin 965 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 120 bin 498’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS
Koronavirüs nedeniyle Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi daha öldü

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 639 bin 435 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 607 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 11 bin 181 olurken, vaka sayısı 408 bin 9’a yükseldi.

Avrupa'da vaka ve ölü sayıları

İtalya’da toplam vaka sayısı 266 bin 853 olarak belirtilirken, toplam ölü sayısı ise 35 bin 473 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 242 bin 825 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 363 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 891 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 84 bin 599 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İran'da ölü sayısı 21 bin 359'a çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 359’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 371 bin 816’ya çıktığı açıklandı.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


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