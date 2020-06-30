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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 500 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 milyon 500 bini geçti. Kovid-19'a yakalanan 5 milyon 727 bin 661 kişi iyileşti, halen 4 milyon 266 bin 864 hasta tedavi görüyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 505 bin 399’a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 702 bin 415 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 383 bin 678), Rusya (647 bin 849), Hindistan (585 bin 220), İngiltere (312 bin 654), İspanya (296 bin 351), Peru (282 bin 365), Şili (279 bin 393), İtalya (240 bin 578), İran (227 bin 662), Meksika (220 bin 657) ve Pakistan (209 bin 337) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 199 bin 906’ya ulaştı.

50 bini aşan ülkeler

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (195 bin 565), Suudi Arabistan (190 bin 823), Fransa (164 bin 801), Bangladeş (145 bin 483), Güney Afrika (144 bin 264), Kanada (104 bin 144), Katar (96 bin 88), Kolombiya (95 bin 43), Çin (83 bin 531), İsveç (67 bin 667), Mısır (66 bin 754), Arjantin (62 bin 268), Belarus (62 bin 118) Belçika (61 bin 427), Ekvador (56 bin 432), Endonezya (56 bin 385) ve Hollanda (50 bin 273)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 510 bin 874 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 5 milyon 727 bin 661 kişi iyileşti, halen 4 milyon 266 bin 864 hasta tedavi görüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1293
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 16, vaka sayısı 1293

Kolombiya’nın başkenti Bogota'da sağlık sistemi çökmek üzere: Kırmızı alarm verecekler
FOTOĞRAF 7
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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya çapında etkisini sürdürürken Kolombiya’da sağlık sistemi çökmek üzere. Başkent Bogota’da yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 73.4’e ulaştığı bildirildi.
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Bogota Belediye Ofisinin Sağlık Departmanı verilerine göre kentteki hastanelerde yüzde 1.6 oranında boş yatak kaldı.
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Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüzde 75’e ulaşması halinde kırmızı alarm verileceği ifade edildi.
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Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez Hernandez ise katı karantina uygulamasına 5 ilçeyi daha ekleme kararı aldı. Bogota’da şu anda 100’den fazla mahallede katı karantina uygulanıyor.
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Kolobiya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede toplam ölü sayısı 3 bin 223’e, vaka sayısı ise 95 bin 43’e yükseldi.
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Kolombiya’da ilk vaka 6 Mart’ta kayda geçerken, virüs nedeniyle ilk ölüm de 22 Mart’ta gerçekleşmişti.
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Kolombiya’nın başkentinde sağlık sistemi çökmek üzere
Kolombiya’nın başkenti Bogota'da sağlık sistemi çökmek üzere: Kırmızı alarm verecekler
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranı yüzde 73.4'e ulaştı. Başkentte 15 yatağın daha dolması halinde sağlık sisteminde kırmızı alarm verileceği bildirildi.


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