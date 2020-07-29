Dünya kan ağlıyor onlar yurda akın ediyor: Turistler tatillerini Türkiye'de geçirmekten mutlu

Koronavirüs süresince ülkelerinden tatil için başka ülkelere gidemeyen yabancı turistler normalleşme süreciyle birlikte Antalya'nın Kemer ilçesinde tatile başladı. Güvenlik önlemleriyle temizlik konusunda Türkiye'ye güvenlerini dile getiren turistler, burada tatil yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Belarus'un başkenti Minsk'te yaşayan, üçüncü kez Türkiye'ye gelen ve şu anda da eşi ve iki kızıyla tatilde olan Olga Borovskaya (39), "Havalimanında geldiğimizde ısı ölçerleri gördük ve sosyal mesafeyi. Biz geldiğimizde havalimanında kimse yoktu. Sadece biz vardık. Çok hızlı bir şekilde pasaport kontrolünü bitirdik. Herkes maskeliydi. Sürekli dezenfeksiyon yapıyorlardı. Çok hızlı bir şekilde otobüsle otelimize geldik. Otelde bagajlarımızı dezenfekte ettiler, ateşimizi ölçtüler. Bu işlemlerimizin ardından odamıza geçtik. Otelde de tedbirleri görebiliyoruz ve fark edebiliyoruz. Herkes maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar. Restoranda artık değişik bir şekilde yemek veriliyor, eskisi gibi değil. Kimse yemekleri ellemiyor. Sadece maskeli ve eldivenli personeller vitrinlerin arkasından veriyorlar. Bu gerçekten çok hoş" dedi.

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"Türkiye'ye uçuşların açılmasını bekliyorduk"

Minsk'ten gelen Kseniya Abramenko (35), "Özellikle Türkiye'ye uçuşların açılmasını bekliyorduk. Bir de bu otel ilk açılanlardan biri oldu. Burada olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Tüm tedbirleri çok iyi bir şekilde otelin personeli uyguluyor ve bu tedbirler bizim güvenliğimiz için uygun. Her yerde dezenfekte malzemesi bulabiliyorsunuz. Özellikle çocuğum için bu çok iyi. Her yerde rahatlıkla gezebiliyoruz havuzda, restoranda ve denizde. Belarus'ta karantina yoktu. Ama Covid-19 tedbirlerini toplu kullanım alanlarında alıyorlar. Maske ve eldiven takıyorlar havalimanında. Aynı tedbirleri Türkiye'de de gördük hiçbir fark hissetmedik" diye konuştu.

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"Burada çok iyi hissediyoruz"

İlk defa Türkiye'ye tatil için Ukrayna'dan eşiyle gelen Marina Voznoya (54), "Çok iyi hissediyoruz Türkiye'de. Türkler çok misafirperver. Burada hava çok güzel ve güneşli. Yeşillik çok bunun için rahat ediyor ve nefes alabiliyoruz. Pazara gittik, orada maske taktık. Sadece mağazalarda ve pazarlarda maske taktık bunun dışında otelde takmıyoruz. Otelin her yeri çok güvenli, her yerde dezenfeksiyon var. Bugün bizim 5'inci günümüz. Çok rahat ve güvenli hissediyoruz. Tabii ki sürekli dezenfektasyon yapma şansımız var ama birisi korkuyor veya özel bir tedbir almak istiyorsa maske kullanabilir otelde ama inanın hiç gerek yok" dedi.

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"Kesinlikle korkmadan gelin"

Türkiye tatilinde yeni yaşını kutlayan Marina Voznoya'nın eşi Andrei Vozniy (54) de "İlk başta endişelerimiz vardı, yani korkuyorduk. Ama buraya geldiğimizde oteldeki personel ve yöneticiler çok güzel organize etmişler. Burada çok rahat ve güvenliyiz. Her yerde dezenfektan var. Personelde eldiven ve maske bulunuyor. Turistler için maske konusu serbest, ister takar ister takmazsın. Burada hava çok güzel ve sıcak. Deniz tertemiz yani her şey güzel vakit geçirmemiz için mükemmel. Kesinlikle Türkiye'ye gelin, hiç korkmayın tatilinizi yapın. Türkler çok hoş, gülen bir millet. Onlara teşekkür ediyorum ve saygı duyuyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAF 15 Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan “Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı artık “Güvenli Turizm Belgelendirme Programı ismiyle koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar, kafelerde ve turist taşımacılığı yapan otobüslerde sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik turist ve müşterilerin güvenli tatil ve hizmet almalarını amaçlıyor, Belge, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine yapılan denetimler sonucunda veriliyor. Restoran ve otel denetimleri kapı girişlerinden itibaren yapılıyor. Denetimleri kimyager, gıda mühendisi, biyolog, veterinerlerden oluşan ekipler denetleyecek. İlk olarak restorana giren müşteriler güvenli mesafede bekletiliyor ve dezenfektan tutuluyor, maskesi yoksa maske veriliyor. Ateş ölücümü yapıldıktan sonra da içeri alınıyor. Eğer müşterilerin ateşi yüksek çıkarsa, 'karantina odası' adı verilen bir alana alınıyor. Bu alanda sağlık ekipleri gelene kadar diğer müşterilerden ayrı bir şekilde bekletiliyor. Mekânlardaki masalar çapraz koltuklarla güvenli mesafeye uygun şekilde dizayn ediliyor. Tuz, biber, şeker, çatal, bıçak gibi ürünler tek kullanımlık olmak zorunda. Tuvaletlerde ise yine müşterilerin ya seyrek olarak içeri alınması ya da kabin ve lavaboların güvenli mesafe uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. Program yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, kovid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122, otobüsler için ise 44 kriterden oluşuyor. Her kriter için bir soru bulunuyor. Tesislerin ve otobüslerin belgeyi alabilmesi için bütün soruların cevabının evet olması gerekiyor. Otobüslerin de sertifikalandırma çalışması başladı. Denetimlerde turistleri taşıyacak otobüslerde 44 ayrı kritere bakılıyor. Otobüse binmek isteyen turistler ilk olarak güvenli mesafede tutuluyor. Ateşleri ölçülüyor, valizleri dezenfekte edilerek otobüse alınıyor. Otobüslerde şehirlerarası yolculuk kurallarında olduğu gibi bir koltuk boş bırakılarak güvenli mesafe sağlanıyor. Turistlere dezenfektan ikram ediliyor, maske dağıtılıyor. Bu belgeyi alan otobüs, otel, kafe, restoranlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde görülebiliyor. Ayrıca mekanların ve otobüslerin camlarına sertifika etiketi yapıştırılıyor. Sertifikalara konulacak kare kod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek. 'Güvenli Turizm' dönemi başladı: Her yer didik didik denetleniyor “Güvenli Turizm Sertifikası" için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar denetime başladı. Oteller, restoranlar ve dünden itibaren de turist otobüsleri 150'ye yakın soru üzerinden koronavirüse karşı adım adım denetleniyor. Bakanlığın belirlediği denetleme firmalarında görevli kimyager, gıda mühendisi, biyolog ve hatta veterinerler turizmi daha güvenli hale getirmek için didik didik inceleme yapıyor. BiP'te paylaş

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