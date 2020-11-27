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Koronavirüs Esenyurt yine bildiğimiz gibi 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı
TÜRKİYE

Esenyurt yine bildiğimiz gibi: 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı

Esenyurt yine bildiğimiz gibi: 14 kişilik minibüsten 41 yolcu çıktı

Esenyurt'ta polis tarafından durdurulan minibüsten 14 yerine 41 yolcu çıktı. Sürücüye 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs önlemleri kapsamında 14 kişinin yolculuk etmesi gereken minibüsten 41 yolcu çıktı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 14 kişinin yolculuk etmesi gereken minibüsten 41 yolcu çıktı.

Koronavirüs vakalarında artışın görülmesinin ardından İstanbul'da da denetimler sıklaştırıldı. Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün Doğan Araslı Caddesi üzerinde denetim yaparken, ayaktaki yolcular diz çöktüğü için, dışarıdan bakıldığında kurallara uygun yolcu sayısı almış gibi görünen bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde 23'ü ayakta olmak üzere 41 kişi olduğu görüldü.

Araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası kesilirken, yolcular denetim noktasına yaklaştıklarında sürücünün isteği üzerine diz çöktüklerini ifade etti.

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