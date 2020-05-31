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Koronavirüs Hasret bitti Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı
DÜNYA

Hasret bitti: Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı

Kudüs'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık olarak iki aydır kapalı olan Mescid-i Aksa bu sabah kılınan namaz ile tekrardan ibadete açıldı. Yüzlerce Müslüman Aksa'ya dualar ve tekbirler eşliğinde girdi.

Haber Merkezi AA
Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki aydan fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki Mescidi Aksa yeniden ibadete açıldı.

Sabah namazı ile tekrar ibadete açıldı

Bugün sabah namazıyla kapıları açılan Mescidi Aksa'ya Müslümanlar dualar ve tekbirlerle giriş yaptı.

Kudüs'te İslami Vakıflar Dairesi, Aksa'nın sabah namazından itibaren ibadete açılacağını Mescidi Aksa'nın minarelerinden duyurdu.

23 Mart'tan bu yana kapalıydı

Mescid-i Aksa

İslami Vakıflar Dairesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında Mescidi Aksa'nın 23 Mart'tan itibaren kapatılması kararı almıştı.

O günden bu yana cemaatin girişine izin verilmezken, Aksa'da namazlar içeride bulunan görevli ve muhafızlar tarafından kılınmaya devam edildi.

  • Aksa'nın çevresindeki İsrail polisi Aksa'nın yeniden ibadete açılmasını görüntülemek isteyen Türk muhabirlerinin görüntü almak için içeri girişine izin vermedi.

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DÜNYA
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