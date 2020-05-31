Hasret bitti: Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı Kudüs'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık olarak iki aydır kapalı olan Mescid-i Aksa bu sabah kılınan namaz ile tekrardan ibadete açıldı. Yüzlerce Müslüman Aksa'ya dualar ve tekbirler eşliğinde girdi.

Haber Merkezi 31 Mayıs 2020, 06:31 Son Güncelleme: 31 Mayıs 2020, 06:33 AA