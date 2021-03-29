İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği hatırlatılarak, illerin vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrıldığı ve tedbirlerin buna göre belirlendiği kaydedildi.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatlerinde devam ettiği, hafta sonları düşük ve orta risk grubundaki illerde 21.00-05.00 saatlerinde, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00'den cumartesi 05.00'e kadar ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak, pazartesi 05.00'te bitecek şekilde uygulandığı belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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