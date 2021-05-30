Koronavirüs İki doz aşı yaptıranlara KKTCye karantinasız giriş
TÜRKİYE

İki doz aşı yaptıranlara KKTC'ye karantinasız giriş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranların, ülkeye karantinasız girebileceğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
İki doz aşı yaptıranlara KKTCye karantinasız giriş
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Kovid-19'la mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından önerilen ve 31 Mayıs-7 Haziran'da uygulanacak yeni Bakanlar Kurulu kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, söz konusu tarihlerde 23.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatlerinde, restoran, kafe, pastane ve büfeler ise 06.00-22.30 saatlerinde hizmet verebilecek.

Marketler 07.00-22.00 saatlerinde açık olacak.

Son 7 günde yapılmış PCR testi

Kıbrıs Rum kesiminden KKTC'ye geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacak.

Saner, turizmde en önemli açılımı oluşturacak "ikinci doz" aşılarını da yaptıran kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve bu uygulamanın 4 Haziran'dan itibaren başlanacağını açıkladı.

İkinci doz aşısını yaptıranların KKTC'ye gelişlerinde son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu ve aşı belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini ifade eden Saner, bu kişilere havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve sonucun negatif olması halinde ülkeye karantinasız girebileceklerini kaydetti.

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