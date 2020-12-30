Koronavirüs İlk parti bugün Türkiyede 3 milyon doz korona aşısı
BİLİMSEL GELİŞMELER

İlk parti bugün Türkiye’de: 3 milyon doz korona aşısı

İlk parti bugün Türkiye’de: 3 milyon doz korona aşısı

Çin’den sipariş edilen koronavirüs aşıları bugün Türkiye’ye ulaşacak. Türk Hava Yolları, aşının 3 milyon dozluk ilk partisinin bugün yapılacak Pekin-İstanbul seferiyle Türkiye’ye geleceğini duyurdu. THY açıklamasında, “İlk parti için 17 konteynerde 3 milyon doz aşı taşıyacak uçak bugün 06.10’da İstanbul’a ulaşacak. Aşıların THY’ye ait başka bir seferle Ankara’ya gönderilmesi planlanıyor” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin’den sipariş edilen Kovid-19 aşıları THY uçağıyla yola çıktı. 3 milyon dozluk ilk parti aşı, Çin’in başkenti Pekin’den Türk Hava Yolları’nın “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” uçağına Türkiye saatiyle 19.50’de yüklendi. Sabah erken saatlerde İstanbul’a varacak olan aşılar, başka bir THY uçağıyla Ankara’ya taşınacak.

  • Türkiye’ye getirilen aşılar, aktif ısı kontrollü 17 konteyner ile taşınıyor. THY Basın Müşavirliği, aşıların Pekin’den uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, konteynerler sıra sıra uçağa yüklenirken, kokpit ekibinin de taşınacak aşıya ilişkin mesajına yer verildi. Kaptan pilot, “Hastalığın ve kayıpların sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri yer aldı.
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