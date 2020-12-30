İlk parti bugün Türkiye’de: 3 milyon doz korona aşısı

Çin’den sipariş edilen Kovid-19 aşıları THY uçağıyla yola çıktı. 3 milyon dozluk ilk parti aşı, Çin’in başkenti Pekin’den Türk Hava Yolları’nın “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” uçağına Türkiye saatiyle 19.50’de yüklendi. Sabah erken saatlerde İstanbul’a varacak olan aşılar, başka bir THY uçağıyla Ankara’ya taşınacak.
- Türkiye’ye getirilen aşılar, aktif ısı kontrollü 17 konteyner ile taşınıyor. THY Basın Müşavirliği, aşıların Pekin’den uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, konteynerler sıra sıra uçağa yüklenirken, kokpit ekibinin de taşınacak aşıya ilişkin mesajına yer verildi. Kaptan pilot, “Hastalığın ve kayıpların sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri yer aldı.