İlk ve ortada 2 gün yüz yüze 3 gün uzaktan

8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kursları yüz yüze devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde yeni sürecin detaylarını açıkladı. Salgındaki duruma göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi. İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimde yeni süreç şöyle:

MİNİKLERDE YÜZ YÜZE DERSLER

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. İlkokullarda 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak.

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YÜKSEK RİSKLİDE ORTAOKULLAR UZAKTAN

Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak. İmam Hatip okullarında ek olarak Arapça ve Kur’an-ı Kerin dersleri de yüz yüze olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

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İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak.

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SEKİZİNCİ SINIFLAR 22 SAAT YÜZ YÜZE

Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8. sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. İmam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek.

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KATILMASALAR DA SORUMLULAR

Yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında tam zamanlı uzaktan eğitime devam edilecek. Düşük ve orta riskli illerde ise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfları haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanacak. 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla dersler haftada en az 16, en fazla 24 saat olarak planlanacak. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılacak.

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İşte sınav takvimİ