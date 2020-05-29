Koronavirüs İngiliz medyası İranda ilk vaka Çin Büyükelçiğinden çıktı
DÜNYA

İngiliz medyası: İran’da ilk vaka Çin Büyükelçiği'nden çıktı

İngiliz medyası, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının 19 Şubat’ta ilk rastanıldığı İran ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. İngiliz medyası, İran'da ilk vakanın 28 Ocak'ta, Çin'in Tahran Büyükelçiği'nde görevli 3 personelde belirlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiliz medyası, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının 19 Şubat’ta ilk rastanldığı İran ile ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. İngiliz medyası, İran'da ilk vakanın 28 Ocak'ta, Çin'in Tahran Büyükelçiği'nde görevli üç diplomatta belirlendiğini duyurdu. İran’da ilk koronavirüs vakası 19 Şubat’ta, Kum kentinde tespit edildi.

‘İLK 3 VAKA ÇİN BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN’

İngiliz medyasının iddiasına göre, 28 Ocak’ta koronavirüs semptomlarına sahip olan ve Tahran’daki Çin Büyükelçiliği’nde çalışan 3 İranlı, hastaneye kaldırıldı.

İran Millî Direniş Konseyi’nin (NCRI), İngiliz medyasına servis ettiği görüntülerde, insanların yere yığılmış halde baygın oldukları, bazılarının ise öksürdüğü görüldü. Öte yandan NCRI’nın, ülkedeki ölü sayısının 40 binden fazla olduğunu öne sürdüğü ifade edildi. İddiaya göre, 28 Ocak’ta Tahran’da bulunan Çin Büyükelçiliği’nde görevli İranlı 37 yaşında bir kadın ve 33 yaşında iki erkek koronavirüs semptomlarına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin hastaneye kaldırılmadan önceki 12 gün boyunca Çin’de oldukları öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan kişilerde, yüksek ateş, ishal ve yoğun öksürük olduğu belirtildi.

‘ÇİN’İ UTANDIRMAK İSTEMEDİLER’

Habere göre, İran ilk vakanın açıklanmasından önceki vakaları Çin’i ‘utandırmak istememesi’ nedeniyle duyurmadığı ileri sürüldü. İran’ın söz konusu vakaları duyurmama kararı ise ABD tarafından yaptırımlara maruz kalan İran’ın, Çin’den destek aldığına ve bu desteğe ihtiyacı olduğuna bağlandı. İranlı yetkililerin, Çin ile ilişkilere, ülkedeki sağlık krizinden daha fazla önem verdiği ve buna bağlı olarak vaka ve ölümlerin üstünün kapatıldığı öne sürüldü.

NCRI: ÖLÜ SAYISI 43 BİNİN ÜZERİNDE

Öte yandan İngiliz medyası, İran Millî Direniş Konseyi’nin koronavirüse bağlı ölümlerdeki tahminin de yayınladı. İran Millî Direniş Konseyi’nin tahminine göre, ülkede 320 farklı kasaba ve kentten yaklaşık 43 bin 800 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İranlı yetkililerden paylaşılan son verilere göre, ülkede 7 bin 627 kişi virüsten öldü ve 143 bin 849 kişide virüs tespit edildi.

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