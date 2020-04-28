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Koronavirüs İranda koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 877ye yükseldi
DÜNYA

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 877'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 877'ye, vaka sayısı ise 92 bin 584'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 71 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 877'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1112 artarak 92 bin 584'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 983'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 72 bin 439 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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