İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 877'ye yükseldi İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 71 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 877'ye, vaka sayısı ise 92 bin 584'e yükseldi.

Haber Merkezi 28 Nisan 2020, 12:50 Son Güncelleme: 28 Nisan 2020, 13:12 AA