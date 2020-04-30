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Koronavirüs İtalyada Kovid-19dan can kaybı 27 bin 967ye yükseldi
AVRUPA DÜNYA

İtalya'da Kovid-19'dan can kaybı 27 bin 967'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967’ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede iki ayı aşkın sürendir Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, kendisi için de bir ritüel haline gelen salgının günlük verilerini açıkladığı basın toplantılarının, bugün sonuncusunu düzenlediğini açıkladı.

  • Ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 106’lık rekor düşüşle 101 bin 551'e gerilediğini belirten Borrelli, virüs bulaşmış toplam kişi sayısının 205 bin 463'e çıktığı bilgisini verdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 4 bin 693'lük rekor artışla 75 bin 945'e ulaştığını ifade ederek, ölü sayısının son 24 saatte 285 daha artarak 27 bin 967'ye yükseldiğini kaydetti.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü vurgulayan Borrelli, dün 1795 olan sayının bugün 1694'e gerilediğinin altını çizdi.

"6 bölgede, Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi"

Borrelli ile basın toplantısına katılan Gemelli Hastanesi Akciğer Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Luca Richeldi, "Bugünkü sayılar daha rahatlatıcı, doğru yolda olduğumuz anlamına geliyor. Bugün 6 bölgede hiç Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi." dedi.

Richeldi, virüsün hızının yavaşladığını, hastanelerdeki yoğunluğun düştüğünü, bütün bunların ilerisi için iyi olduğunu dile getirdi.

Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 979 bin 217 test yapıldı.

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Ölenlerin yüzde 95,2’si 60 yaş ve üzerinde

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS), ülkede Kovid-19 vakalarına ilişkin son verilerini paylaştı.

ISS Başkanı Silvio Brusaferro, verilerin paylaşıldığı basın toplantısında, salgında düşüş eğrisinin devam ettiğini söyledi.

Ölçüm yapılan 199 bin 470 vakada yaş ortalamasını 62 olarak açıklayan Brusaferro, yüzde 52,7’sinin kadın ve yüzde 47,3’ünün erkek olduğu bilgisini paylaştı.

Brusaferro, Kovid-19 kaynaklı 25 bin 215 ölümde yapılan incelemede, hayatını kaybedenlerin yüzde 95,2’sini 60 yaş ve üzeri grubun oluşturduğunu belirterek, "Bu grup içinde 80-89 yaş aralığı yüzde 40,6 (10 bin 241 kişi) ile 'en çok ölümün kaydedildiği grup' olarak öne çıkıyor." dedi.

Ülkede, 0-9 yaş grubunda 2 kişi, 20-29 yaş grubunda 8, 30-39 aralığında 49, 40-49 yaş grubunda 224 ve 50-59 yaş grubunda da 918 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Brusaferro, 10-19 yaş grubunun da Kovid-19'dan kayıp olmayan tek yaş aralığı olarak öne çıktığını kaydetti.

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