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Koronavirüs İz peşinde Yeni Şafak virüs avcılarıyla 5 saat geçirip çalışmaları takip etti
TÜRKİYE

İz peşinde: Yeni Şafak virüs avcılarıyla 5 saat geçirip çalışmaları takip etti

Yeni Şafak, Kovid-19 ile mücadeledeki başarıda etkin rol oynayan filyasyon ekiplerinin çalışmasını takip etti. Doktorlar Mustafa Sever ve Yasin Özer, Fatih Karagümrük’te bir binaya girdi. Virüs şüphesi taşıyan Faruk Eldem ve Mücahit Aker, SMS yoluyla bilgilendirilmişti. Kapıda bu kez telefonla arandılar. Filyasyon formu doldurulduktan sonra ağız ve burunlarından sürüntü alındı, koruyucu kutuya koyuldu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Yeni Şafak, filyasyon ekipleriyle birlikte bir gün geçirdi.
Yeni Şafak, filyasyon ekipleriyle birlikte bir gün geçirdi.

Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde 58 gün geride kaldı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının titiz çalışmalarıyla Türkiye, 2 ay içinde normalleşme sürecine girmeyi başardı. Bu başarının en önemli ayağını ise filyasyon süreci oluşturdu. Kovid testi pozitif çıkan vakaların, temas ettiği kişileri adeta dedektif gibi arayan ekipler bu süreçte virüsün yayılım hızını büyük oranda kesti. Yeni Şafak, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendirdiği filyasyon ekipleriyle sahaya indi. Filyasyon işleminin nasıl yapıldığın an be an takip etti.

Filyasyon ekipleri

KIYAFETLERİ GİYİP YOLA DÜŞTÜLER

Kısa bilgilendirmenin ardından filyasyon ekibiyle birlikte sahaya inmek üzere toparlandık. Dr. Mustafa Sever ve Dr. Yasin Özer’den oluşan iki kişilik filyasyon ekibinin koruyucu kıyafetlerini giymesinin ardından araçlarımıza yöneldik. Takip süreci de böylece başlamış oldu. Ekipler, kısa süren yolculuğun ardından Karagümrük’te Kabakulak ikinci çıkmazında bulunan binaya ulaştı. Filyasyona gelinmeden önce sistemden bilgi mesajı atılan vatandaş, daha sonra kapıda bu kez de telefonla aranarak bilgilendirildi.

FORM OLUŞTURARAK TAKİP EDİYORLAR

  • Binaya girdikten sonra sağlık çalışanı olduğunu öğrendiğimiz Faruk Eldem ve Mücahit Aker isimli iki kişi, ekibin kendilerine yaptığı bilgilendirmeyi dinledi. Kovid şüphesiyle sürüntü örneği alınan Faruk Eldem isimli sağlık personeli, kronik astım hastası olduğunu ve şiddetli öksürük şikayeti bulunduğunu anlattı. Filyasyon ekibi, Sağlık Bakanlığı’nca hayata geçirilen Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi’ne (FİTAS) hastanın anlattığı detayları girerek onam formu oluşturdu. Daha sonra bu form, hastanın cep telefonuna iletildi. Bu işlem ile hastanın, sürüntü örneği vermeyi bir bakıma kabul ettiği de netleşirken, sonraki süreçte hastaya dair bilgiler yine bu sistem üzerinden takip edileceği öğrenildi.

BU KADARINI BEKLEMİYORDUK

Sürüntü işleminin alınmasından sonra konuşan Faruk Eldem, “Hastanemize Kovid pozitif vakası gelmişti. Biz kendisine müdahale ettik. Daha sonra bende bazı belirtiler görülmeye başlandı. Vakanın temas ettiği kişiler araştırılırken, arkadaşlar benim ismimi de vermiş. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri benimle iletişime geçti, bugün de gelip örneği aldılar” dedi. Eldem’in ev arkadaşı Mücahit Aker de, “Ekiplerin geleceğini biliyorduk ama bu kadar süratle geleceklerini tahmin etmiyorduk” diye konuştu.

3 aylık bebek pozitif çıktı

İlk vaka çıktığından beri filyasyon ekibinde yer alan Doktor Yasin Özer, “Filyasyon yaparken bir pozitif vaka oluyor ve onun temas ettiği kişilerle görüşüyoruz. Beyefendi pozitifti, 3 aylık bebeği vardı numune aldık pozitif çıktı. Sonra takip ettim evde izole oldu negatife döndü. Tedaviden daha çok tanıya yönelik çalıştığımız için çok sıkıntı yaşamıyoruz. İnsanlar kurallara uysun evden çıkmasın istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bindiği taksiye bile ulaşıyorlar

Fotoğraf: Arşiv

Fatih’in İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediye ve tüm müdürlüklerin bulunduğu nokta olması açısından İstanbul’un koordinasyon merkezi olduğunu aktaran Dr. Melek Nur Aslan, “İstanbul’da sağlıkçılardan oluşan 1200 ekip sahada. Pozitif vakaların temas ettiği aile bireylerinden, komşulara, bakkaldan, esnafa, çalışma arkadaşlarından, bindikleri otobüs, minibüs ve taksilere kadar geniş çerçevede adeta dedektif titizliğinde bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

Fatih’te 42 ekip takipte

  • Salgının başından beri test sonucu pozitif çıkan bir vakanın temas ettiği kişilere ulaşmak için çalıştıklarını belirten Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, “Bu kişilerin izolasyona alınarak 14 gün süreyle takiplerini sağlamak amacıyla doktor, hemşire, ebe, diş hekimi gibi sağlık çalışanlarından oluşan 42 ayrı ekibimiz var. Ekipler iki, üç ve dörderli gruplar halinde üç vardiya şeklinde vakalara gidiyor” dedi.

Koronavirüsle mücadelenin kahramanları: İşte Ankara'daki filyasyon ekibi
FOTOĞRAF 20
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ölüm artış hızının 5'inci haftada düşüşe geçtiğini, bunun filyasyon yöntemiyle tarama yapılması sonucu gerçekleştiğini söyledi.
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Bakan Koca, Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür. Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan kişi sayısı 251 bin 28'dir. Filyasyon ekibi; biri doktor, biri sağlık personeli, biri yardımcı personel 3 kişiden oluşuyor. Her yeni vakada hastanın yakınlarını taramaktadırlar dedi.
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Koronavirüsle mücadelenin en önemli ayağı olan filyasyon sisteminin merkezi Başkent'te İl Sağlık Müdürlüğü Numune Yerleşkesinde bulunuyor. Yerleşkedeki Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi'nde, hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 50 kişilik ekip çalışıyor.
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Merkezdeki görevliler, koronovirüs testi pozitif çıkanlar ve temaslılarını arayarak, adres bilgilerini alıp, saha ekibini yönlendiriyor.
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Doktor, sağlık personeli ve yardımcı personelden oluşan filyasyon saha ekibi ise gittikleri adreslerde temaslıları tespit ederek, 14 gün boyunca gözlem altında tutulmalarını, testi pozitif çıkanların da tedavilerinin yapılmalarını sağlıyor.
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Ankara Halk Sağlığı Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Çiğdem Şimşek, filyasyonun pozitif vakanın temaslarına yönelik bir saha çalışması olduğuna dikkat çekiyor.
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Şimşek, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Ankara toplamında şuan itibarıyla 241 tane saha timi olduğunu bildirdi.
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Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
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Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Title
Ankara'daki filyasyon ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgilendirme
Koronavirüsle mücadelenin kahramanları: İşte Ankara'daki filyasyon ekibi
Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca kurulan 'filyasyon sistemi' ölüm ve vaka artış hızının düşmesinde en önemli etken. Ankara'da kapılarını basın mensuplarına açan Vaka Takip ve Filyasyon Yönetim Merkezi, testi pozitif çıkan vakaların temaslılarını kısa sürede bulup, saha ekibini yönlendiriyor. 3 kişilik saha ekibi, temaslıları bulup 14 gün boyunca takip edilmelerini sağlayarak, salgının zincirini kırmış oluyor.


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