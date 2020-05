İz peşinde: Yeni Şafak virüs avcılarıyla 5 saat geçirip çalışmaları takip etti

Türkiye’nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde 58 gün geride kaldı. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının titiz çalışmalarıyla Türkiye, 2 ay içinde normalleşme sürecine girmeyi başardı. Bu başarının en önemli ayağını ise filyasyon süreci oluşturdu. Kovid testi pozitif çıkan vakaların, temas ettiği kişileri adeta dedektif gibi arayan ekipler bu süreçte virüsün yayılım hızını büyük oranda kesti. Yeni Şafak, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendirdiği filyasyon ekipleriyle sahaya indi. Filyasyon işleminin nasıl yapıldığın an be an takip etti.

Filyasyon ekipleri

KIYAFETLERİ GİYİP YOLA DÜŞTÜLER

Kısa bilgilendirmenin ardından filyasyon ekibiyle birlikte sahaya inmek üzere toparlandık. Dr. Mustafa Sever ve Dr. Yasin Özer’den oluşan iki kişilik filyasyon ekibinin koruyucu kıyafetlerini giymesinin ardından araçlarımıza yöneldik. Takip süreci de böylece başlamış oldu. Ekipler, kısa süren yolculuğun ardından Karagümrük’te Kabakulak ikinci çıkmazında bulunan binaya ulaştı. Filyasyona gelinmeden önce sistemden bilgi mesajı atılan vatandaş, daha sonra kapıda bu kez de telefonla aranarak bilgilendirildi.

FORM OLUŞTURARAK TAKİP EDİYORLAR

Binaya girdikten sonra sağlık çalışanı olduğunu öğrendiğimiz Faruk Eldem ve Mücahit Aker isimli iki kişi, ekibin kendilerine yaptığı bilgilendirmeyi dinledi. Kovid şüphesiyle sürüntü örneği alınan Faruk Eldem isimli sağlık personeli, kronik astım hastası olduğunu ve şiddetli öksürük şikayeti bulunduğunu anlattı. Filyasyon ekibi, Sağlık Bakanlığı’nca hayata geçirilen Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi’ne (FİTAS) hastanın anlattığı detayları girerek onam formu oluşturdu. Daha sonra bu form, hastanın cep telefonuna iletildi. Bu işlem ile hastanın, sürüntü örneği vermeyi bir bakıma kabul ettiği de netleşirken, sonraki süreçte hastaya dair bilgiler yine bu sistem üzerinden takip edileceği öğrenildi.

BU KADARINI BEKLEMİYORDUK

Sürüntü işleminin alınmasından sonra konuşan Faruk Eldem, “Hastanemize Kovid pozitif vakası gelmişti. Biz kendisine müdahale ettik. Daha sonra bende bazı belirtiler görülmeye başlandı. Vakanın temas ettiği kişiler araştırılırken, arkadaşlar benim ismimi de vermiş. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri benimle iletişime geçti, bugün de gelip örneği aldılar” dedi. Eldem’in ev arkadaşı Mücahit Aker de, “Ekiplerin geleceğini biliyorduk ama bu kadar süratle geleceklerini tahmin etmiyorduk” diye konuştu.

3 aylık bebek pozitif çıktı

İlk vaka çıktığından beri filyasyon ekibinde yer alan Doktor Yasin Özer, “Filyasyon yaparken bir pozitif vaka oluyor ve onun temas ettiği kişilerle görüşüyoruz. Beyefendi pozitifti, 3 aylık bebeği vardı numune aldık pozitif çıktı. Sonra takip ettim evde izole oldu negatife döndü. Tedaviden daha çok tanıya yönelik çalıştığımız için çok sıkıntı yaşamıyoruz. İnsanlar kurallara uysun evden çıkmasın istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bindiği taksiye bile ulaşıyorlar

Fatih’in İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediye ve tüm müdürlüklerin bulunduğu nokta olması açısından İstanbul’un koordinasyon merkezi olduğunu aktaran Dr. Melek Nur Aslan, “İstanbul’da sağlıkçılardan oluşan 1200 ekip sahada. Pozitif vakaların temas ettiği aile bireylerinden, komşulara, bakkaldan, esnafa, çalışma arkadaşlarından, bindikleri otobüs, minibüs ve taksilere kadar geniş çerçevede adeta dedektif titizliğinde bir çalışma yapıyoruz” diye konuştu.

Fatih’te 42 ekip takipte

Salgının başından beri test sonucu pozitif çıkan bir vakanın temas ettiği kişilere ulaşmak için çalıştıklarını belirten Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, “Bu kişilerin izolasyona alınarak 14 gün süreyle takiplerini sağlamak amacıyla doktor, hemşire, ebe, diş hekimi gibi sağlık çalışanlarından oluşan 42 ayrı ekibimiz var. Ekipler iki, üç ve dörderli gruplar halinde üç vardiya şeklinde vakalara gidiyor” dedi.