Kapadokya'da balon turları ertelendi

Çavuşin Köyü Muhtarı Halil Çopur, tarihi kiliseye giden yolun kötü durumda olduğunu belirterek, Şu an yakınında bulunduğumuz kilise 4'üncü yüzyıldan kalma Vaftizci Yahya Efendi Kilisesi. Bölgenin en eski kiliselerinden birisi. Köprüyü geçmiş yıllarda kimin yaptırdığını bilmiyoruz ama bu çok eski bir köprü. Bu köprünün bir bölümü geçen yıl kasım ayında yıkıldı. Biz de burası sit alanı olduğu ve tadilatının yapılması için Kapadokya Alan Başkanlığı'na müracaat ettik. Herhangi bir cevap alamadık. Pandemi süreci nedeniyle Kapadokya Alan Başkanlığımız da tam bir çalışma yapamadı. Ondan dolayı şu an Kapadokya Alan Başkanlığı'nın cevabını bekliyoruz. Gerekli izinler geldiği zaman İl Özel İdaresi ile iletişime geçerek, kilisemizin yolunu tamir ettireceğiz dedi.