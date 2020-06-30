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Kapadokya'da sıcak hava balonu turları ne zaman başlayacak?

Kapadokya'da balon turları ertelendi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Ekim'e kadar durdurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balon turlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Ekim'e kadar durdurulduğu bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından bölgedeki firmalara sıcak hava balon turu erteleme kararı tebliğ edildi.

Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü yıkıldı: Uyarılara rağmen haber vermeden geçen oluyor
FOTOĞRAF 12
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Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde, Vaftizci Yahya Kilisesi'ne giden yolda bulunan tahtadan köprünün bir bölümü geçen yıl kasım ayında sağanak sonrası yıkıldı.
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Bölgenin en eski kiliselerinden olan Vaftizci Yahya Kilisesi'ne yıkılan köprü nedeniyle geçiş sağlanamıyor.
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Kiliseye gelen yerli ve yabancı turistler tahta köprünün bir bölümünün yıkık olmasını nedeniyle geri dönüyor. Ancak bazı vatandaşlar, tehlikeye rağmen karşıya geçmeye çalışıyor.
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Çavuşin Köyü Muhtarı Halil Çopur, tarihi kiliseye giden yolun kötü durumda olduğunu belirterek, Şu an yakınında bulunduğumuz kilise 4'üncü yüzyıldan kalma Vaftizci Yahya Efendi Kilisesi. Bölgenin en eski kiliselerinden birisi. Köprüyü geçmiş yıllarda kimin yaptırdığını bilmiyoruz ama bu çok eski bir köprü. Bu köprünün bir bölümü geçen yıl kasım ayında yıkıldı. Biz de burası sit alanı olduğu ve tadilatının yapılması için Kapadokya Alan Başkanlığı'na müracaat ettik. Herhangi bir cevap alamadık. Pandemi süreci nedeniyle Kapadokya Alan Başkanlığımız da tam bir çalışma yapamadı. Ondan dolayı şu an Kapadokya Alan Başkanlığı'nın cevabını bekliyoruz. Gerekli izinler geldiği zaman İl Özel İdaresi ile iletişime geçerek, kilisemizin yolunu tamir ettireceğiz dedi.
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Köprünün bir bölümünün yıkılması nedeniyle risk oluştuğunu kaydeden Çopur, Buradan kiliseye şuan geçiş çok tehlikeli. Bazen bizim uyarılarımıza rağmen haber vermeden geçen oluyor ama bu çok riskli. Kiliseye buradan başka geçiş yolu yok. Tehlikeli olduğu için köyümüzü ziyarete gelen bütün insanları uyarıyoruz. Bu kilise ücretsiz olduğu için çok kişi tarafından ziyaret ediliyor. İnşallah biran önce tadilatı yapılır ifadelerini kullandı.
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Kapadokya'da tarihi kiliseye giden yolun köprüsü yıkıldı: Uyarılara rağmen haber vermeden geçen oluyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, tarihi Vaftizci Yahya Kilisesi'ne giden yolda tahtadan yapılan köprünün bir bölümü yıkıldı. Çavuşin Köyü Muhtarı Halil Çopur, "Buradan kiliseye şu an geçiş çok tehlikeli. Bazen bizim uyarılarımıza rağmen haber vermeden geçen oluyor ama bu çok riskli" dedi.

Turist çeken Kapadokya boş kaldı: Havadan görüntülendi
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  • Tebliğde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha önce 1 Temmuz'a kadar durdurulan turların, Sıcak Hava Balonu İşletmecileri Derneği üyesi 22 işletmenin talebi üzerine 1 Ekim'e ertelendiği kaydedildi.

Rezervasyonlar istenen seviyede değil

SHGM tarafından balon turu düzenleyen işletmelere gönderilen tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"18 Haziran 2020 tarihinde Webex üzerinden balon işletmeleri temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde dış hat hava yolu uçuşları yeterli oranda başlamadığından dolayı balon uçuş bölgelerinde bulunan otellerde rezervasyonların istenen seviyede olmaması ve sosyal mesafenin korunması tedbirinin balonların fiziki yapısından kaynaklı çok sağlıklı şekilde uygulanamayacağından dolayı ticari balon uçuşlarının 1 Ekim 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir."

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