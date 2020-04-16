Koronavirüs aşısı için tıbbın önünde uzun bir yol var: Geliştirilse bile hemen uygulanamaz!

Koronavirüs aşısı geliştirmek için birçok ülkede çalışmalar devam ediyor.

Dünya genelinde koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken bir taraftan da çok sayıda bilim insanı hastalığa karşı ilaç ve aşı tedavisi geliştirmeye çalışıyor.

ABD'den Avrupa'ya, Çin'den Türkiye'ye kadar birçok ülke bu konuda çalışmalarına hız verdi ancak son dönemde 'müjde' olarak sunulan aşı tedavisinin öngörülenden daha uzun süre alabileceği belirtiliyor.

Yeni Şafak, herkesin merak ettiği "Aşı tedavisinde neredeyiz?" sorusunu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila Karaalp'e sordu.

Dünyanın farklı ülkelerince koronavirüs aşısının geliştirildiğini hatırlatan Karaalp, "Bu ülkelerin hepsi muhtemelen aşı geliştirme yolunda ilk adımı attılar. Aşıyı geliştirmiş olabilirler. Yani virüse karşı etkinliğini test tüpünde, deney ortamında göstermiş olabilirler ama klinik araştırma dediğiniz zaman, ilaç geliştirme kurallarına uyulması gerekir" diye konuştu.

AŞI TEDAVİSİ İÇİN ÖNÜMÜZDE ZAMAN VAR!

Koronavirüse karşı aşının kullanılabilmesi için önümüzde uzun bir sürenin olduğunu vurgulayan Karaalp, "Bugün aşıyı ürettik, hemen aşıyı hastalara ve sağlıklı insanlara uygulayalım ve hastalığı önleyelim diye bir şey yok. Bu işin kuralı böyle çünkü klinik araştırmalarda iki şeye bakacağız. Birincisi üretilen aşı gerçekten virüse etki ediyor mu? İkincisi ise güvenilir mi? Tıbbın temel kuralı önce zarar vermemektir. Biz aşı yapıyoruz derken, enfeksiyonu bulaştırırsak, çok daha kötü bir durum olur" uyarısında bulundu.

EN ETKİN VE ZARARSIZ AŞIYI ARAŞTIRMALAR GÖSTERECEK

Aşı tedavileri için araştırmaların devam edeceğinin altını çizen Karaalp şöyle devam etti:

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"İnsan bedeninin biyolojisini hızlandıramadığımız için bu aşıların bir süresi var. Bugünden yarına, önümüzdeki ay ya da sonbahara bir aşının gelmesi ihtimal dahilinde değil. Hangi aşının hangi laboratuvarda geliştirileceğini ve bu açıdan hangisinin etkinlik açısından daha iyi olacağını bize araştırmalar söyleyecektir"

İLACI GELİŞTİRMENİN DAHA HIZLI BİR YOLU VAR!

"İlaç tedavisi için aynı durum mu söz konusu?" sorusuna da yanıt veren Karaalp, "İlaç geliştirmenin hızla yolu var. Yeniden hedeflendirme dediğimiz varolan bir ilacın, yeniden kullandırılması ile hızlı yol alınabilir. Örneğin sıtma tedavisinde kullanılan ilaç, burada yeniden hedeflendirme ile kullandırılabilir. Klinik araştırmalar şu anda yeniden hedeflendirme üzerine kurulu. Elbette bu ilaçların insan deneylerinin olması için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu yeniden hedeflendirme ile üretilen ilaçlarda 1 yıla kadar geliştirme olabilir ancak yeni bir ilacın gelişimi 4-5 yıl alacaktır." ifadelerini kullandı.

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