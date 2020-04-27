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Koronavirüs Koronavirüs hastaları ömürlerinden 10 yıl kaybediyor
DÜNYA

Koronavirüs hastaları ömürlerinden 10 yıl kaybediyor

İskoçya'da yapılan bir araştırmada koronavirüs hastalarının potansiyel yaşamlarından ortalama 10 ila 13 yılın üzerinde süre kaybettikleri hesaplandı. Koronavirüs hastalarında erkeklerde 13 kadınlarda ise 11 yıl kaybedilebileceği söylendi.

Haber Merkezi Diğer
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İskoçya'da yapılan bir araştırmada koronavirüs yakalanan hastaların ömürlerinde 10 yıl üzerinde kısalma hesaplandı.

Glasgow Üniversitesi'nde görevli ve İskoçya Kamu Sağlığı Enstitüsü Onursal Danışmanı Dr. David McAllister'ın ekibiyle birlikte yeni veriler üzerinden yürüttüğü çalışmanın sonuçlarına göre, Covid-19 nedeniyle ölen kişilerin bütün varolan kronik hastalıkları da gözönüne alındığında potansiyel yaşamlarından ortalama 10 ila 13 yılın üzerinde süre kaybettikleri hesaplandı.

Euronews'un haberine göre bu sürenin koroner kalp hastalığı gibi sorunlarla benzer bir süre kaybı olduğunu belirten McAllister insanların ve hükümetlerin Covid-19'un etkilerini hafife almamaları gerektiğini söyledi.

Araştırmada varolan kronik hastalıkların sayısı ve tipine göre ayarlamalar yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra olacak şekilde iki türlü hesaplama yapıldı.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaşları ve sağlık durumları dünyada koronavirüse yakalanmamış ancak benzer sağlık durumunda olup hayatını kaybeden insanların verileri ile karşılaştırıldı.

Bu karşılaştırma için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güvenli Anonim Bilgi Ağı (SAIL) verileri ve İngiltere Sağlık Veri Tabanı'nda yer alan bilgiler kullanıldı. Oluşturulan raporda hayatını kaybetmiş olan kişiler Covid-19'a yakalanmamış olsalar varolan sağlık durumları ile ortalama kaç yıllık bir hayat beklentileri oluğu hesaplandı.

Buna göre insanlarda hali hazırda kronik hastalıklar olmasa dahi koronavirüsün ciddi ölçüde yaşam beklentisi süresini kısalttığı görüldü. Yani kronik hastalıklar 'kaybedilen yıllar'ı (Years of Life Lost-YLL) pek azaltmıyor. Bu hastalıklara sahip olmayan kişiler de olanlar kadar YLL'ye maruz kalıyor.

Covid-19 sonucu YLL'nin cinsiyete göre erkeklerde 13, kadınlarda 11 olduğu görüldü

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