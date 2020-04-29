Koronavirüs tedavisinde Türkiye dünyaya örnek oldu: Antiviral ilaçlar erken dönemde işe yarıyor

Koranvirüs salgınına karşı henüz aşı ve ilaç tedavisi geliştirilemedi ancak farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar koronavirüse karşı kullanılıyor.

Bu ilaçlardan biri de tıp dünyasında yan etkileriyle büyük tartışmalara sebep olan hidroksiklorokin isimli sıtma ilacı.

ABD ve Fransa gibi ülkelerde koronavirüse karşı hidroksiklorokin kullanımının ölüm oranını arttırdığına dair raporlar yayınlanırken, Türkiye'de bu ilacın kullanımından olumlu neticeler elde edildiği vurgulandı.

ERKEN DÖNEMDE KULLANIMI BÜYÜK AVANTAJ

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Aradaki farkın sebebi, bizim bu ilacı daha erken evrede kullanıyor olmamız. Onların başarısız olması ve yetersiz yanıt almalarının sebebi daha geç safhada kullanıyor olmalarından kaynaklanıyor. Olay viral replikasyon aşamasını aştıktan sonra, bağışıklık sisteminin aşırı cevabı ortaya çıkıyor. Kaotik durumun oluştuğu ortamda ilaç etkili olamaz." ifadelerini kullandı.

İLAÇ ALGORİTMALARI EN KRİTİK AŞAMA

Türkiye'nin bu dönemde oluşturduğu ilaç kullanım algoritmalarının doğru sonuçlar verdiğini belirten Özlü,"Bu konuda aldığımız sonuçların uygun ve etkili olduğuna dair gözlemlerimiz var. Bu antiviral ile ilgili genel kanı zaten sadece hidroksiklorokin için geçerli değil" dedi.

ABD İLE TÜRKİYE ARASINDA FARKLILIKLAR VAR

Koronavirüs sürecinde Türkiye ile Avrupa arasında ciddi farklılıklar olduğunu belirten Özlü, "ABD ve Avrupa'da vaka sayısı arttıkça hastaneye yatan olgu sayıları bununla ilgili paralel artıyor. Bizde vaka sayısı artmakla beraber, yoğun bakım ve entübe sayısında azalma var. Bu tesadüf değil, buradaki fark virüsten kaynaklanmıyor. Türkiye'nin tedavi algoritmalarının doğru olmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

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