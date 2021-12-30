Koronavirüs Koronavirüste küresel rekor 1 haftada 6,5 milyon vaka tespit edildi
DÜNYA

Koronavirüste küresel rekor: 1 haftada 6,5 milyon vaka tespit edildi

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, dünya genelinde haftalık vaka sayısı rekor düzeyde arttı. Dünya üzerinde 22-28 Aralık tarihleri arasında toplam 6,55 milyon vaka tespit edildi.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüste ​küresel rekor: 1 haftada 6,5 milyon vaka tespit edildi​
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KoronavirüsünOmicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, dünya genelinde haftalık vaka sayısı rekor düzeyde arttı. AFP’nin haberine göre, 22-28 Aralık tarihleri arasındaki kayıtlı enfeksiyon sayısı, önceki yedi günlük döneme göre yüzde 37 yükseldi.

EN YÜKSEK RAKAM GÖRÜLDÜ

Söz konusu bir haftalık süreçte toplam 6,55 milyon vaka tespit edildiği ve bunun, Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart 2020’de pandemi ilan etmesinden bu yana en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Avrupa genelinde de rekor vaka artışları yaşandı. Fransa dün 208 bin yeni koronavirüs vakası bildirirken, bu Avrupa kıtasında bugüne kadar kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. İngiltere’de tespit edilen 117 bin 93 yeni vakanın, salgının başlangıcından bu yana ülkede zirve vaka sayısı olduğu, ABD’de önceki gün kaydedilen 441 bin 278 enfekte hastanın da yine Kovid-19 salgınında tek günde rekor olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

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